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Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки
27.12.2019 15:08 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки, сообщает
Самые привлекательные для туристов ярмарки на Новый год и Рождество в странах СНГ в декабре 2019 года и январе 2020-го проходят в России, Беларуси, Армении и Азербайджане.
В пятерку лучших новогодних и рождественских ярмарок России и стран СНГ 2019-2020 входят фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге, рождественские и новогодние ярмарки в Минске (Беларусь), Баку (Азербайджан) и Ереване (Армения).
"На ярмарках в Минске туристов и горожан ждут деревянные домики с уличной едой, сладостями, глинтвейном и подарками, фотозоны, аллеи из зимних домиков и светящиеся коридоры", - отмечают составители списка.
Рейтинг составлен по результатам анализа популярности и уникальности новогодних и рождественских фестивалей и ярмарок.
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БЕЛТА Минск вошел в топ-3 городов СНГ для путешествий на новогодние ярмарки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные...
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