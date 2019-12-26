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Минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций
Источник материала: Tut.by
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В альбом попали самые популярные песни, созданные за всю историю существования Relikt. Но не в привычном звучании: их перезаписали в акустическом варианте и с новыми аранжировками. Запись проходила на хуторе среди Браславских озер специалистами столичной звукозаписывающей «Студии 9». Сборник вышел «бонусом» к
Презентация диска пройдет в Минске в клубе Re:public 31 января. Во втором отделении концерта прозвучат треки в том числе и с Braslavy Unplugged.
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Сегодня минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций под названием Braslavy Unplugged. В альбом также вошли ранее неизданные треки: белорусскоязычные каверы...
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