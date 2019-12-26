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Минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций

27.12.2019 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В преддверии концерта минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций под названием Braslavy Unplugged. В альбом также вошли ранее неизданные каверы на композицию «Стары» Нила Янга и на американскую народную песню «Вандроўнік». Слушаем!


Фото: предоставлено группой Relikt

В альбом попали самые популярные песни, созданные за всю историю существования Relikt. Но не в привычном звучании: их перезаписали в акустическом варианте и с новыми аранжировками. Запись проходила на хуторе среди Браславских озер специалистами столичной звукозаписывающей «Студии 9». Сборник вышел «бонусом» к альбому «Дрэва жыцця».

Презентация диска пройдет в Минске в клубе Re:public 31 января. Во втором отделении концерта прозвучат треки в том числе и с Braslavy Unplugged.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций под названием Braslavy Unplugged. В альбом также вошли ранее неизданные треки: белорусскоязычные каверы...
 
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