Источник материала: Tut.by

В преддверии концерта минская группа Relikt выпустила сборник лучших композиций под названием Braslavy Unplugged. В альбом также вошли ранее неизданные каверы на композицию «Стары» Нила Янга и на американскую народную песню «Вандроўнік». Слушаем!



Фото: предоставлено группой Relikt

В альбом попали самые популярные песни, созданные за всю историю существования Relikt. Но не в привычном звучании: их перезаписали в акустическом варианте и с новыми аранжировками. Запись проходила на хуторе среди Браславских озер специалистами столичной звукозаписывающей «Студии 9». Сборник вышел «бонусом» к альбому «Дрэва жыцця» .

Braslavy Unplugged by Relikt

Презентация диска пройдет в Минске в клубе Re:public 31 января. Во втором отделении концерта прозвучат треки в том числе и с Braslavy Unplugged.

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