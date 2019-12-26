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«Работать не только мышцами, но и головой». Какой скалодром открывают в Минске

27.12.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 декабря в одном из помещений завода «Горизонт» заработает новый скалодром «Плато» (вход со стороны Куйбышева, 22). На открытии устроят фестиваль по скалолазанию, концерт и вечеринку с диджеем. GO.TUT.BY рассказывает, что искать в новом месте. 


Как строили скалодром в «Горизонте»

Юрий Морозов — один из соучредителей нового скалодрома. Лазит по искусственным скалам он больше 14 лет, участвовал в чемпионатах по скалолазанию в Беларуси и странах-соседях. Вместе с приятелями полгода назад он решил снять помещение, чтобы открыть «место для души».


— Скалолазание — олимпийский вид спорта, но в первую очередь для нас это не серьезные достижения, а что-то неформальное. Место со своей атмосферой, где собираются интересные люди.

Найти подходящее для скалодрома помещение было непросто, объясняет Юрий. В столице не так много локаций с высокими потолками, а в пятом корпусе «Горизонта» они под пять метров. Некогда заводское помещение несколько лет не сдавалось, и новые арендаторы полностью его обновляли и восстанавливали — проводили воду и канализацию, занимались установкой оборудования для скалолазания. На все ушло больше пяти месяцев.


— Стенки для скалолазания с учетом личного опыта придумывали сами, — рассказывает Юрий. — Главным требованием была техника безопасности, а все остальное — полет фантазии. У нас будет порядка 100−150 маршрутов для людей с разным уровнем физической подготовки — для тех, кто никогда не занимался, и для тех, кто давно в скалолазании.


Сколько это стоит?

Работать «Плато» первый месяц будет в тестовом режиме, но каждый день — с 12.00 до 23.00. Площадь для лазания — 300 кв.м., также на скалодроме есть раздевалка, душ, туалет. Позже появится отдельная комната со стенкой для детей и зона отдыха, где планируют продавать чай, кофе и легкие закуски.


Посещение нового скалодрома будет не лимитировано по времени — оплатить нужно только вход. По будням до 17.00 он стоит 10 рублей, после 17.00 по будням и в любое время по выходным — 15 рублей. На скалодроме будут работать инструкторы, которые помогут с техникой и освоением маршрутов, за их работу доплачивать не нужно.


Для занятий скалолазанием, рассказывает Юрий, нужна удобная форма — майка, шорты, лосины или штаны. Все остальное можно взять в «Плато» — это и специальные скальные туфли, и магнезия (порошок для подсушивания рук).


Юрий уверен, что занятия на скалодроме — это не обычный фитнес: «В качалке все однообразно, а здесь каждый раз новое. Маршруты постоянно меняются, нужно работать не только мышцами, но и головой». 

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Новый скалодром «Плато» построили в одном из помещений завода «Горизонт» с потолками под пять метров.
 
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