«Работать не только мышцами, но и головой». Какой скалодром открывают в Минске

Источник материала: Tut.by

28 декабря в одном из помещений завода «Горизонт» заработает новый скалодром «Плато» (вход со стороны Куйбышева, 22). На открытии устроят фестиваль по скалолазанию, концерт и вечеринку с диджеем. GO.TUT.BY рассказывает, что искать в новом месте.





Как строили скалодром в «Горизонте»

Юрий Морозов — один из соучредителей нового скалодрома. Лазит по искусственным скалам он больше 14 лет, участвовал в чемпионатах по скалолазанию в Беларуси и странах-соседях. Вместе с приятелями полгода назад он решил снять помещение, чтобы открыть «место для души».





— Скалолазание — олимпийский вид спорта, но в первую очередь для нас это не серьезные достижения, а что-то неформальное. Место со своей атмосферой, где собираются интересные люди.

Найти подходящее для скалодрома помещение было непросто, объясняет Юрий. В столице не так много локаций с высокими потолками, а в пятом корпусе «Горизонта» они под пять метров. Некогда заводское помещение несколько лет не сдавалось, и новые арендаторы полностью его обновляли и восстанавливали — проводили воду и канализацию, занимались установкой оборудования для скалолазания. На все ушло больше пяти месяцев.





— Стенки для скалолазания с учетом личного опыта придумывали сами, — рассказывает Юрий. — Главным требованием была техника безопасности, а все остальное — полет фантазии. У нас будет порядка 100−150 маршрутов для людей с разным уровнем физической подготовки — для тех, кто никогда не занимался, и для тех, кто давно в скалолазании.





Сколько это стоит?

Работать «Плато» первый месяц будет в тестовом режиме, но каждый день — с 12.00 до 23.00. Площадь для лазания — 300 кв.м., также на скалодроме есть раздевалка, душ, туалет. Позже появится отдельная комната со стенкой для детей и зона отдыха, где планируют продавать чай, кофе и легкие закуски.





Посещение нового скалодрома будет не лимитировано по времени — оплатить нужно только вход. По будням до 17.00 он стоит 10 рублей, после 17.00 по будням и в любое время по выходным — 15 рублей. На скалодроме будут работать инструкторы, которые помогут с техникой и освоением маршрутов, за их работу доплачивать не нужно.





Для занятий скалолазанием, рассказывает Юрий, нужна удобная форма — майка, шорты, лосины или штаны. Все остальное можно взять в «Плато» — это и специальные скальные туфли, и магнезия (порошок для подсушивания рук).





Юрий уверен, что занятия на скалодроме — это не обычный фитнес: «В качалке все однообразно, а здесь каждый раз новое. Маршруты постоянно меняются, нужно работать не только мышцами, но и головой».

Активно тренируетесь, худеете или ведете ЗОЖ? Подписывайте на @gotutby в инстаграме, отмечайте нас на фото, делитесь историями — попадайте в наш аккаунт и на страницы GO.TUT.BY.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com