Ведущая «Дом-2» прокомментировала конфликт с Дмитрием Шепелевым

Источник материала: Tut.by

Бывшая солистка группы «Блестящие», а сейчас ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» , в том числе, прокомментировала конфликт с Дмитрием Шепелевым. Орлова дружила с покойной Жанной Фриске и стала крестной мамой ее сына Платона. В новом интервью Ольга призналась, что больше двух лет не общалась с мальчиком, так как его отец против этого общения, передает spletnik.ru.



Кадр из YouTube-шоу «Алена, блин!»

— Я считаю, что случившееся после ухода Жанны — это все очень неправильно. Началась ругань, белье грязное трясли перед людьми — так не должно быть. У меня есть подруга. Я ее очень люблю, любила, буду любить. Она мой друг и мать моего крестного сына. Для меня память о ней свята.

Меня много раз звали комментировать эти ситуации. Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. Я не хочу, чтобы он когда-нибудь нашел мои нелестные высказывания о своем отце, которого он любит и с которым живет. Конечно, эта ситуация, на мой взгляд, очень несправедлива, что я не вижусь со своим крестником, — рассказала Ольга.

— Дима, видимо, обижен на меня, из-за того что я поддержала родителей [Жанны Фриске]. Я не ходила ни на один из телеканалов и не рассказывала ничего. Я хранила молчание и храню его по сей день.

Да, у меня есть своя правда. Я крестная Платона и хочу действовать в его интересах. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне. Я не собираюсь участвовать ни в какой грязи.

Дима никому ничего не должен. Для него вообще не важен вопрос, что я крестная мама. У меня нет никаких прав на Платона. Что я могу сказать? Я не знаю, в чем я провинилась. В какой-то момент Дима перестал отвечать мне на сообщения, — пожаловалась телеведущая.