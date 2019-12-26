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Ведущая «Дом-2» прокомментировала конфликт с Дмитрием Шепелевым
Источник материала: Tut.by
Бывшая солистка группы «Блестящие», а сейчас ведущая шоу «Дом-2» Ольга Орлова в новом выпуске
— Я считаю, что случившееся после ухода Жанны — это все очень неправильно. Началась ругань, белье грязное трясли перед людьми — так не должно быть. У меня есть подруга. Я ее очень люблю, любила, буду любить. Она мой друг и мать моего крестного сына. Для меня память о ней свята.
Меня много раз звали комментировать эти ситуации. Я не хочу, потому что я крестная мама Платона. Я не хочу, чтобы он когда-нибудь нашел мои нелестные высказывания о своем отце, которого он любит и с которым живет. Конечно, эта ситуация, на мой взгляд, очень несправедлива, что я не вижусь со своим крестником, — рассказала Ольга.
— Дима, видимо, обижен на меня, из-за того что я поддержала родителей [Жанны Фриске]. Я не ходила ни на один из телеканалов и не рассказывала ничего. Я хранила молчание и храню его по сей день.
Да, у меня есть своя правда. Я крестная Платона и хочу действовать в его интересах. Для меня это важно. Более того, для меня важна память о Жанне. Я не собираюсь участвовать ни в какой грязи.
Дима никому ничего не должен. Для него вообще не важен вопрос, что я крестная мама. У меня нет никаких прав на Платона. Что я могу сказать? Я не знаю, в чем я провинилась. В какой-то момент Дима перестал отвечать мне на сообщения, — пожаловалась телеведущая.
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Героиней нового выпуска YouTube-шоу «Алена, блин!» стала 42-летняя Ольга Орлова.
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