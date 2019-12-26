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На полигоне «Осиповичский» — плановые подрывные работы
27.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
С 3 по 31 января 2020 года в рабочие дни с 7 до 16 часов на подрывной площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12147 — плановые подрывные работы.
За час до начала подрыва здесь поднимается красный флаг и выставляется оцепление, за 10 минут до начала каждого подрыва будут подаваться условный звуковой сигнал автомобиля или удары в гильзу продолжительностью 2-3 минуты.
В указанное время категорически запрещается появление людей, проезд техники, выгул скота и производство сельхозработ на территории полигона радиусом не менее 2 километров.
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С 3 по 31 января 2020 года в рабочие дни с 7 до 16 часов на подрывной площадке полигона «Осиповичский» войсковой части 12147 — плановые подрывные работы. За час до...
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