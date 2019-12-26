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Ребенок умер от неизвестного заболевания в Бобруйске

27.12.2019 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 декабря в редакцию Коммерческого курьера обратилась бобруйчанка, дети которой посещают один из детских садов города. Она сообщила, что ребенок из этого детского сада умер в больнице. По словам женщины, причиной смерти стало опасное вирусное заболевание, и это очень тревожит родителей.

Ребенок умер от неизвестного заболевания в Бобруйске
За разъяснениями журналисты обратились в отдел идеологической работы и по делам молодежи. 

27 декабря в горисполкоме прошла пресс-конференция с участием представителей учреждений здравоохранения Бобруйска. На ней был подтвержден факт смерти ребенка. Мать ребенка находится в больнице, но с другим диагнозом. 

Медики сообщили также, что в детском саду в настоящий момент проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий.

Другие подробности на данный момент неизвестны. Возможно, в ближайшее время что-то прояснит Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии.
 
 
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26 декабря в редакцию Коммерческого курьера обратилась бобруйчанка, дети которой посещают один из детских садов города. Она сообщила, что ребенок из этого...
 
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