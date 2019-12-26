Ребенок умер от неизвестного заболевания в Бобруйске

За разъяснениями журналисты обратились в отдел идеологической работы и по делам молодежи.





27 декабря в горисполкоме прошла пресс-конференция с участием представителей учреждений здравоохранения Бобруйска. На ней был подтвержден факт смерти ребенка. Мать ребенка находится в больнице, но с другим диагнозом.





Медики сообщили также, что в детском саду в настоящий момент проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий.





Другие подробности на данный момент неизвестны. Возможно, в ближайшее время что-то прояснит Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии.