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Лукашенко: У белорусов не было и не может быть чужих детей

27.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети». На него пригласили более 2,3 тысяч детей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для меня как президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы и душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми», – заявил Лукашенко в своей речи.

Президент отметил, что лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах.  Он выразил благодарность тем, кто дарит праздник детям, более всего нуждающимся в заботе и поддержке.

«Именно так, в добрых делах, продолжаются лучшие традиции белорусов, в чьей жизни никогда не было, нет и не может быть чужих детей», – подчеркнул Александр Лукашенко.

На празднике побывали дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители образовательных конкурсов. Кроме того, на торжественное мероприятие пригласили детей из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Благотворительный марафон «Наши дети» проводится в Беларуси на протяжении четверти века. Он продлится до 10 января.



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Президент Беларуси принял участие в благотворительном новогоднем празднике в рамках марафона «Наши дети».
 
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