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Лукашенко: У белорусов не было и не может быть чужих детей
27.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети». На него пригласили более 2,3 тысяч детей, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент отметил, что лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах. Он выразил благодарность тем, кто дарит праздник детям, более всего нуждающимся в заботе и поддержке.
На празднике побывали дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители образовательных конкурсов. Кроме того, на торжественное мероприятие пригласили детей из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Благотворительный
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Президент Беларуси принял участие в благотворительном новогоднем празднике в рамках марафона «Наши дети».
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