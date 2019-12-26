Лукашенко: У белорусов не было и не может быть чужих детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил благотворительный новогодний праздник во Дворце Республики в рамках акции «Наши дети». На него пригласили более 2,3 тысяч детей, сообщает пресс-служба главы государства.

«Для меня как президента очень важно сделать все возможное, чтобы в жизнь всех вас, каждого нашего ребенка пришло волшебство в виде искренней заботы и душевного тепла, неожиданных подарков, приятных встреч с добрыми и отзывчивыми людьми», – заявил Лукашенко в своей речи.

Президент отметил, что лучшие традиции белорусов продолжаются в добрых делах. Он выразил благодарность тем, кто дарит праздник детям, более всего нуждающимся в заботе и поддержке.

«Именно так, в добрых делах, продолжаются лучшие традиции белорусов, в чьей жизни никогда не было, нет и не может быть чужих детей», – подчеркнул Александр Лукашенко.

На празднике побывали дети-сироты и те, кто остался без попечения родителей, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также победители образовательных конкурсов. Кроме того, на торжественное мероприятие пригласили детей из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.