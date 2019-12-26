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Как приготовить 10 блюд на новогодний стол за два часа? Есть способ, но он вам вряд ли понравится

27.12.2019 16:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минчанка Анфиса Янцевич, основатель сервиса по планированию меню weekmenu.by, устроила генеральную репетицию новогоднего застолья: составила список покупок и рассчитала все так, чтобы 31 декабря на готовку ушло два «активных» часа (время, пока свинина и картошка готовятся в духовке, не в счет). Секрет тут простой — начать готовить придется 30 декабря.

Вот десять блюд, которые девушка советует приготовить к новогоднему столу. Застолье по ее подсчетам обойдется в 80−100 рублей, а еды точно хватит на четверых.


Фото: Анфиса Янцевич

Как готовить?

Чтобы оптимизировать процесс, 30 декабря нужно потратить три часа, если готовить в следующем порядке:

  1. В одной кастрюле куриное филе варите на 30 минут. В другой — картошку, свеклу (для салатов) и морковь (для заливного) 40−45 минут. Пока филе и овощи отвариваются, приготовьте кекс по рецепту и поставьте его запекаться в духовку.
  2. Достаньте филе и овощи остывать. В это время можете приготовить энергетические шарики по рецепту. Как только филе остынет, переходите к салату «Праздничный» и заливным снежинкам.
  3. Замаринуйте свинину и отправьте ее в холодильник. Последним 30 декабря готовьте салат «Гранатовый браслет».

А вот что останется сделать 31 декабря:

  1. Достанете свинину из холодильника и поставьте ее в духовку. За полчаса до конца приготовления (после 3−4 часов «томления» в духовке на 100°С), поставьте картошку в рукаве запекаться вместе со свининой на 30 минут при температуре 220 °C.
  2. Пока запекается свинина, вы можете приготовить оставшиеся блюда праздничного стола по рецептам — сырные мышки, елочки и бутерброды с красной рыбой.

Салаты

Салат праздничный (4 порции)

Вам понадобится: куриное филе — 2 шт., сельдерей — 2 стебля, яблоко — 2 шт., пекинская капуста — 500 г, французская горчица — 1 банка, лимонный сок — 1 ч.л.


Фото: Анфиса Янцевич

Куриное филе отварите (30 минут). Сельдерей, яблоко и отварное куриное филе порежьте на небольшие кусочки. Пекинскую капусту разрежьте на несколько тонких полосок вдоль листа (шириной 2 см) и порежьте на небольшие прямоугольники. Так вы получите узкие короткие полоски, подходящие для приготовления этого салата. Все смешайте, заправьте французской горчицей и добавьте лимонный сок.

Салат «Гранатовый браслет» (4 порции)

Вам понадобится: куриное филе — 1 шт., лук — 1 шт., картофель — 200 г, свекла — 200 г, греческий орех — 35 г, гранат — 1 шт., майонез легкий (салатный), соль, растительное масло.


Фото: Анфиса Янцевич

Куриное филе отварите до готовности (30 минут). Картофель и свеклу также поставьте вариться (45 минут). Лук мелко нарежьте. После того как филе отварится, дайте ему немного остыть и мелко нарежьте. Обжарьте лук с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. Добавьте к нему куриное филе, посолите и немного обжарьте. Свеклу натрите на мелкой терке. Орехи измельчите в блендере или мелко порубите ножом. Смешайте орехи и свеклу, посолите. Картофель натрите на мелкой терке, немного посолите. Гранат очистите и отделите зерна. В центр большого плоского блюда поставьте стакан. Вокруг него выложите слоями картофель (сверху смажьте майонезом), филе с луком (сверху смажьте майонезом), свеклу с орехами (сверху смажьте майонезом). На свеклу выложите зерна граната. Аккуратно уберите из центра стакан.

Закуски

Сырные мышки (8 штук)

Вам понадобится: сыр весовой — 200 г, сыр плавленый — 150 г, яйца куриные — 4 шт., чеснок — 2 зубчика, майонез — 2 ст.л., гвоздика (для декорирования), морковь (для декорирования) — 20 г.


Фото: Анфиса Янцевич

Отварите яйца. В глубокую миску натрите на терке твёрдый сыр и плавленый сырок. Порубите чеснок, добавьте его к сыру с майонезом. Хорошо перемешайте ложкой, а затем руками. Отщипывая от полученной густой сырной массы небольшие кусочки, сформируйте из них шарики диаметром 2,5 см. Немного сыра оставьте для фаршировки яиц. Отварные яйца порежьте на половинки, достаньте белок и наполните яйца сырной смесью. Из гвоздики сделайте мышкам глазки и хвостики, а из морковки — ушки.

Елочки из сыра и авокадо (8 штук)

Вам понадобится: авокадо — 3 шт., сыр творожный — 300 г, тарталетка — 8 шт., сок лимонный — 2 ст. л., посыпка кондитерская (в форме звездочек или бусинок для оформления блюда) — 15 г.


Фото: Анфиса Янцевич

Авокадо очистите, удалите косточку. С помощью блендера смешайте авокадо вместе с лимонным соком. Добавьте к полученному пюре творожный сыр. Смесь хорошо вымешайте. Выложите крем из авокадо и творожного сыра в тарталетки в форме небольших ёлочек (можно использовать обычный полиэтиленовый пакет, обрезав у него один край). Посыпьте елочки кондитерской посыпкой.

Заливные снежинки (8 штук)

Вам понадобится: куриное филе — 1 шт., морковь — 1 шт., перец болгарский — 30 г, желатин, перец черный молотый, соль, петрушка, форма для кексов на 8 шт.


Фото: Анфиса Янцевич

Отварите куриное филе и морковь. Первую воду, как только филе закипит, — слейте и еще раз залейте чистой водой. Варите курицу 30 минут. Залейте желатин водой, согласно инструкциям на упаковке, поставьте отстаиваться. Нарежьте перец на небольшие кубики. Как только филе и морковь будут готовы, остудите и порежьте их тоже кубики. Желе готовьте из бульона, в котором варивалась курица. В формы положите курицу, перец, морковь и петрушку и залейте все бульоном с желатином. Оставьте формы на ночь в холодильнике.

Бутерброды с красной рыбой (8 штук)

Вам понадобится: багет — 1 шт., красная рыба — 200 г, сливочное масло — 40 г, петрушка.


Фото: Анфиса Янцевич

Порежьте багет и красную рыбу на порционные кусочки. Намажьте багет маслом и положите сверху красную рыбу. Украсьте бутерброды петрушкой.

Основное блюдо

Свинина долгого запекания (4 порции)

Вам понадобится: свиная шея — 1 кг, оливковое масло — 50 мл, чеснок — зубчик, лавровый лист — 2 шт., перец черный горошком — 0.5 ч.л., тимьян сушеный — 0,25 ч.л., базилик сушеный — 0,25 ч.л., орегано сушеный — 0,25 г, петрушка сушеная — 0,25 ч.л., соль.


Фото: Анфиса Янцевич

Приготовьте маринад для свинины: для этого сложите в ступку лавровый лист, очищенные зубчики чеснока, черный перец горошком и соль. Перетрите их в порошок крупной фракции. Если нет ступки — лавровый лист поломайте руками как можно мельче или порубите ножом. Добавьте оливковое масло в ступку с размолотыми пряностями и перемешайте все травы. Возьмите свиную шею и обмажьте получившимся маринадом. В идеале мясо должно мариноваться сутки (в прохладном месте или в холодильнике), но, если у вас нет на это времени, можно начать запекать его через 30 минут. В случае долгого маринования закройте мясо пищевой пленкой.

Запекайте мясо в духовке при 100 °C 3 часа (кусок весом в 1 кг), 4 часа (кусок весом 2 кг), если кусок еще больше — добавляйте к запеканию по 1 часу на каждый дополнительный килограмм веса. При таком длительном запекании все соки в мясе «запечатываются» внутри. Важно не повышать температуру выше 100 °C. После этого разогрейте духовку до 220 °C и дайте образоваться на мясе красивой корочке — ориентировочно за 30 минут.

Запеченный картофель с розмарином (4 порции)

Вам понадобится: картофель — 1 кг, розмарин свежий или сушеный — по вкусу, оливковое масло — 3 ст.л., специи, рукав для запекания.


Фото: Анфиса Янцевич

Очистите картофель и нарежьте толстыми дольками, обмокните бумажным полотенцем. Добавьте розмарин и оливковое масло со специями. Тщательно перемешайте. Поместите картофель в рукав для запекания и положите в разогретую до 200−220°С духовку на 35 минут.

Десерт

Творожный кекс с сухофруктами (4 порции)

Вам понадобится: овсяные хлопья быстрого приготовления — 200 г, творог 1% — 200 г, яйцо куриное — 2 шт., изюм — 50 г, курага — 100 г, чернослив — 50 г, молоко 2,5% — 250 г, сода пищевая — 0,5 ч.л., уксус столовый — 1,5 ст.л., форма для выпечки, бумага для выпечки, соль.


Фото: Анфиса Янцевич

Залейте сухофрукты кипятком и дайте им постоять 5 минут. Взбейте яйца и добавьте щепотку соли. Добавьте к яйцам творог и перетрите. Добавьте молоко и размешайте. Высыпьте овсяные хлопья. Перемешайте и оставьте их набухать. Пока «тесто» отстаивается, нарежьте сухофрукты кубиками. Добавьте их к «тесту», перемешайте. Погасите соду уксусом и вылейте в смесь. Застелите форму бумагой для выпечки или смажьте растительным маслом. Выложите «тесто» в форму и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 45 минут. После запекания он будет немного мягким. Разрезать кекс следует после того, как он полностью остынет.

Энергетические шарики (12 штук)

Вам понадобится: орехи кешью — 160 г, сушеные яблоки — 60 г, грецкие орехи — 40 г, корица молотая — 2 ч.л.


Фото: Анфиса Янцевич

Соедините кешью и сушеные яблоки в блендере, пробейте до клейкой гладкой массы. Нарежьте грецкие орехи на небольшие кусочки, добавьте их к кешью и яблокам. Из полученной массы сформируйте шарики. Насыпьте молотую корицу на доску или тарелку и прокатайте шарики так, чтобы они полностью были покрыты корицей. Храните в холодильнике.

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Читательница GO.TUT.BY Анфиса Янцевич устроила генеральную репетицию новогоднего застолья, чтобы 31 декабря приготовить десять блюд за два часа. Как это возможно?
 
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