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"Мери крысмас" Логотип Нового года от Цеслера
Источник материала: Партизан
Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил варианты логотипа 2020 года.
один из символов 2020 года от Цеслера
Напомним, по китайскому календарю 2020 год будет годом Металлической Крысы.
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Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил варианты логотипа 2020 года.
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