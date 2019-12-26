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"Мери крысмас" Логотип Нового года от Цеслера

27.12.2019 16:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил варианты логотипа 2020 года.

"Мери крысмас" Логотип Нового года от Цеслера
один из символов 2020 года от Цеслера




Напомним, по китайскому календарю 2020 год будет годом Металлической Крысы.
 
 
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Известный белорусский художник и дизайнер Владимир Цеслер представил варианты логотипа 2020 года.
 
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