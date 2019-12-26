Астропрогноз-2020. Астрологи - о том, каким будет 2020-й год

Источник материала: Аргументы и факты

«После встречи европейского Нового Года - 10 января - состоится полутеневое лунное затмение. В этот же день пройдет верхнее соединение Меркурия: при наблюдении с Земли планета лежит за Солнцем. Позднее мы встретим восточный (китайский) Новый Год - Белой Металлической Крысы: начнется он 25 января в первое «водолейское» новолуние. Дата празднования не постоянная из-за привязки к лунному календарю. Если вы не успели загадать желания, составить планы в обычный или китайский Новый Год, у вас есть шанс эффективно реализовать упущенное. 20 марта с восходом Солнца в знаке зодиака Овен начнется астрологический, или природный, Новый Год - важное событие, открывающее новый годичный цикл в день весеннего равноденствия. Напомним, что в преддверии европейского Нового Года 25 (26) декабря в Азии, Австралии, Саудовской Аравии, Индии будет наблюдаться кольцевое солнечное затмение, несущее нестабильность в христианском мире. Будущий 2020 год високосный. В марте начинается четвертый год деканического 36-летнего цикла, находящийся под влиянием Солнца. В наступающем году мы уделяем повышенное внимание солнечным затмениям, кроме прочего, год предзнаменует появление новых харизматичных лидеров», - отметила Галина ГАЙДУК, доктор философии в области астрологии.

Эксперт, приглашенный в пресс-центр «АиФ», отметила наиболее важные события, влияющие на политическую, социальную и природную сферы жизни. К ним относятся 6 затмений 2020 года: 2 солнечных и 4 лунных. Затмений будет больше, чем обычно (максимально возможное количество - 7). Среди них самым интересным и важным будет кольцеобразное затмение Солнца (21 июня). Кольцевые затмения по степени значения и воздействия на психику людей считаются наиболее давящими и роковыми.

Специалист обратила внимание, что в течение одного месяца до и после затмения действует зона как геоклиматической, так и геополитической нестабильности, в это время не рекомендованы дальние путешествия, особенно в сейсмоактивные зоны. В этот же период наблюдается рост техногенных катастроф и неадекватное поведение людей с подвижной психикой.

- Наблюдения показывают, что для людей, рожденных в даты, незадолго до или после которых происходили затмения, год может оказаться напряженным, но не всегда негативным. Особенно это касается тех, кто рожден в 1944, 1963, 1982 и 2001 годах под знаками Козерога и Рака. В меньшей степени в борьбе проведут время Овны и Весы. В период затмений усиливается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Имея в виду, что эти тенденции строго индивидуальны, постарайтесь, тем не менее, не перенапрягаться в эти даты.

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ЧТО ЖЕ ЖДЕТ МИР?

- Важно отметить, что 2 солнечных затмения пройдут вблизи знаковых астрономических событий. Так, кольцевое солнечное затмение состоится 21 июня в день летнего солнцестояния, а полное солнечное затмение (14 декабря) произойдет в непосредственной близости от даты соединения двух планет-гигантов - Юпитера и Сатурна (21 декабря). Первое событие указывает на необходимость глобальных перемен, так как кольцеобразное затмение наиболее фатальное, испытующее, обманчивое. Второе - на неизбежность смены социальных ориентиров, правящей элиты и общемировых трендов. Усугубляется ситуация тем, что соединение происходит на стыке знаков Козерога и Водолея, соответствующих знакам Беларуси и России (закладка новых трендов на 20 лет). Подобная комбинация небесных тел предвещает борьбу за власть самыми грязными методами.

Начиная с январского новолуния открывается, как говорят астрологи Школы Павла Глобы, знак верхнего зодиака - Сфинкс. Зона его влияния опять же находится на границе знаков Козерога и Водолея. Он символизирует собой силу знания, могущество рока. В мифах Древней Греции Сфинкс подстерегал путников на дороге, задавал им свою знаменитую загадку, а тех, кто не сумел разгадать ее, убивал. Образно говоря, жизнь предложит нам свои загадки, от правильного решения которых зависит наше будущее. Во время лунных затмений лета влияние Сфинкса усилят планеты Плутон, Сатурн, Юпитер. А вот в мартовском новолунии к ним присоединится Марс, указывая на опасность возникновения серьезного вооруженного конфликта. Скопление планет на границе Козерога (под его покровительством Китай, Беларусь, Финляндия, Чили) и Водолея (под его покровительством Россия, Сербия, Канада, Эфиопия, Судан) предполагает, что год будет решающим в отношениях между Россией и Беларусью, Россией и Китаем.

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ВСЕ СТАБИЛЬНО В ЭКОНОМИКЕ?

В новом экономическом году Уран уверенно следует в «финансовом» знаке Тельца, а это значит, что мы уже почувствовали перемены в мировой экономике - перед нами зыбучие пески. Колесо экономики прыгает на кочках и вот-вот развалится, а проповедники будущего хорошо живут в настоящем. Виртуальная сеть рабства становится все более ощутимой. Развитие событий можно сравнить с театром марионеток, в котором слишком много кукловодов у одной куклы, и вдруг она застывает парализованная. Занавес. Марионетка больше не нужна. Под покровом виртуальной реальности идет битва за фактические материальные ресурсы, а под лозунгами благих намерений - «распил» уже «распиленного». И что же делать простому обывателю? Беречь здоровье и окружающий мир. Лишний рубль, заработанный «на галерах», не окупит расходов по восстановлению здоровья. Берегите себя и близких.

Январь-февраль 2020 года - период создания псевдомодели решения экономических проблем. Во второй половине мая - июле проявятся результаты неправильных решений: экономику будет сложнее удержать на плаву, доллар будет особенно лихорадить, продолжится противостояние США и Китая. Возникнет необходимость решения финансовых вопросов между Россией и Беларусью. Вновь встанет вопрос об единой валюте. Декабрь - период крушения иллюзий, обострения борьбы за власть и ресурсы.

Периоды валютных лихорадок возможны до или вскоре после 10, 27 января, 10, 26 февраля, 5-10 марта, 4 апреля, 1, 11-13, 16-18, 22, 26-31 мая, 3-4, 8, 21-24, 30 июня, 12-16, 22 июля, 13-17 августа, 2-6, 14-15, 25, 31 октября, 10, 29-30 ноября, 14-24 декабря.

КЛИМАТ И ПОЛИТИКА

Начало года может стать экстремальным для отдельных регионов из-за активности вулканов и сопутствующих землетрясений (январь-март), ожидаются сильные землетрясения в мае, июне. Самая неблагоприятная геоклиматическая нестабильность предвидится в декабре. Также проблемными месяцами будущего года в геоклиматическом отношении будут январь-февраль, конец марта, апрель, июнь-июль, ноябрь-декабрь. Самыми спокойными месяцами - май, сентябрь, октябрь. Во многом общие тенденции в экономике, климате и политике тесно взаимосвязаны. Политические тенденции зависят от общей ситуации: нестабильность ожидается в январе, марте-апреле, июне-июле, ноябре и декабре.

Для Беларуси 2020 год сложный. Страна находится под покровительством знака Козерога, в котором будут находиться Сатурн - планета ограничений, Плутон - планета природных и социальных напряжений, атомной энергетики и Юпитер - планета, ассоциирующаяся с властью. Нецелесообразно вводить новые объекты, например, атомную станцию, в течение одного месяца до и после затмений. Затмения года имеют отношение к знаку Козерога, а значит, страна войдет в стадию решения важных проблем, особенно с Россией.

Неблагоприятные даты, до и после которых могут происходить геоклиматические революции и техногенные аварии (кроме дат затмений): весь январь (транспорт, авиация), до и после 27 января (пищевая и химическая промышленность), 19-20 февраля, 2-9, 16-17, 20-31 марта, 1, 4, 15-17 апреля, 8, 22-23 мая, 9-18 июня, 5, 14-17, 20-31 июля, 16 августа, 15, 24-31 октября, 3-8, 30 ноября, 11-17, 26 декабря 2020 года. В эти дни требуются осторожность в поступках и внимательность к здоровью.