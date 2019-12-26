Лукашенко упростил госзастройщикам строительство коттеджей и таунхаусов. Что это даст?

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 485, которым упростил строительство кварталов индивидуальной застройки государственными застройщиками. Теперь они смогут создавать такие массивы для нуждающихся через долевку. Что даст нововведение — в материале.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В последнее время в Беларуси уделяется все больше внимания строительству коттеджей, таунхаусов и другой малоэтажки. Особенно это актуально в связи с планами по развитию городов-спутников Минска и обеспечению жильем всех многодетных семей из столицы.

Что меняет указ

Раньше строить кварталы индивидуальных домов на выделенной без аукциона земле УКС мог лишь за собственные деньги, и только после сдачи продавать их всем желающим или нуждающимся. Это правило прописано в указе № 667. Естественно, не у всех госзастройщиков было достаточно оборотных средств, чтобы реализовать такие проекты. Плюс не у всех покупателей на руках была сразу вся необходимая сумма на покупку такого жилья. Особенно это касалось нуждающихся — например, многодетных.

Новый же указ позволяет госзастройщикам строить кварталы коттеджей или таунхаусов для нуждающихся и продавать их через долевку. Да, при этом застройщик будет ограничен рентабельностью в 5%, но зато будет иметь постоянную денежную подпитку для реализации проекта. А многодетные смогут не только получить государственную субсидию, но и рассрочить на время строительства оставшийся платеж.

Если же госзастройщик хочет строить на предоставленном ему без аукциона участке малоэтажку для всех желающих и с неограниченной прибылью, то он, как и прежде, должен делать это за свои деньги и продавать дома только после их сдачи в эксплуатацию.

Для чего это сделано?

Как сообщают знакомые с проблемой источники, указ направлен в первую очередь на строительство жилья для многодетных (с ограниченной прибылью застройщика в 5%).

Если же говорить в общем, то строительство кварталов индивидуальных домов одним застройщиком имеет свои преимущества. Во-первых, группы домов будут сдаваться вместе и людям не придется жить среди кучи недостроев, как это часто бывает. Во-вторых, кварталы будут выполнены в одном архитектурном стиле и единой цветовой гамме. В-третьих, в кварталы изначально и централизованно будут проложены все инженерные сети. Не надо будет бурить свои скважины, скидываться на дороги и так далее. В-четвертых, при условии предоставления участка без аукциона застройщик сможет дать адекватную цену на это жилье.

Как звучит сообщение пресс-службы президента?

Озвученные в материале выводы основаны на коротком сообщении пресс-службы президента, которое звучит так:

— Коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству и иные государственные организации (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках. Они смогут делать это как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением денежных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При привлечении денежных средств граждан одноквартирные (блокированные) жилые дома будут возводиться по законодательству о долевом строительстве.

Поэтому подробнее об изменениях мы напишем после официальной публикации указа.