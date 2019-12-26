ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко упростил госзастройщикам строительство коттеджей и таунхаусов. Что это даст?

27.12.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал указ № 485, которым упростил строительство кварталов индивидуальной застройки государственными застройщиками. Теперь они смогут создавать такие массивы для нуждающихся через долевку. Что даст нововведение — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В последнее время в Беларуси уделяется все больше внимания строительству коттеджей, таунхаусов и другой малоэтажки. Особенно это актуально в связи с планами по развитию городов-спутников Минска и обеспечению жильем всех многодетных семей из столицы.

Что меняет указ

Раньше строить кварталы индивидуальных домов на выделенной без аукциона земле УКС мог лишь за собственные деньги, и только после сдачи продавать их всем желающим или нуждающимся. Это правило прописано в указе № 667. Естественно, не у всех госзастройщиков было достаточно оборотных средств, чтобы реализовать такие проекты. Плюс не у всех покупателей на руках была сразу вся необходимая сумма на покупку такого жилья. Особенно это касалось нуждающихся — например, многодетных.

Новый же указ позволяет госзастройщикам строить кварталы коттеджей или таунхаусов для нуждающихся и продавать их через долевку. Да, при этом застройщик будет ограничен рентабельностью в 5%, но зато будет иметь постоянную денежную подпитку для реализации проекта. А многодетные смогут не только получить государственную субсидию, но и рассрочить на время строительства оставшийся платеж.

Если же госзастройщик хочет строить на предоставленном ему без аукциона участке малоэтажку для всех желающих и с неограниченной прибылью, то он, как и прежде, должен делать это за свои деньги и продавать дома только после их сдачи в эксплуатацию.

Для чего это сделано?

Как сообщают знакомые с проблемой источники, указ направлен в первую очередь на строительство жилья для многодетных (с ограниченной прибылью застройщика в 5%).

Если же говорить в общем, то строительство кварталов индивидуальных домов одним застройщиком имеет свои преимущества. Во-первых, группы домов будут сдаваться вместе и людям не придется жить среди кучи недостроев, как это часто бывает. Во-вторых, кварталы будут выполнены в одном архитектурном стиле и единой цветовой гамме. В-третьих, в кварталы изначально и централизованно будут проложены все инженерные сети. Не надо будет бурить свои скважины, скидываться на дороги и так далее. В-четвертых, при условии предоставления участка без аукциона застройщик сможет дать адекватную цену на это жилье.

Как звучит сообщение пресс-службы президента?

Озвученные в материале выводы основаны на коротком сообщении пресс-службы президента, которое звучит так:

— Коммунальные унитарные предприятия по капитальному строительству и иные государственные организации (с долей государства более 50%) получили право возводить кварталы индивидуальной застройки на предоставленных без проведения аукционов земельных участках. Они смогут делать это как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением денежных средств граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. При привлечении денежных средств граждан одноквартирные (блокированные) жилые дома будут возводиться по законодательству о долевом строительстве.

Поэтому подробнее об изменениях мы напишем после официальной публикации указа.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Лідскі таксовец прыняў роды ў пасажыркі проста ў аўтамабілі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика