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Герой! В Лиде таксист принял роды у пассажирки

27.12.2019 16:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ночь с четверга на пятницу в Лиде водитель такси Евгений Делисандров, как обычно, работал на маршруте.

Герой! В Лиде таксист принял роды у пассажирки
Примерно в 00.30 диспетчеру поступил нестандартный звонок: женщина из соседнего города попросила отвезти ее в роддом. Евгений взял вызов. Правда, доехать до больницы они с пассажиркой так не успели. Принимать роды водителю пришлось самому.

Евгений работает грузчиком в супермаркете и уже полгода подрабатывает в такси. В такую ситуацию, улыбается, попал впервые и не скрывает: хоть он и папа двух дочек, по своей воле на роды никогда бы не пошел. Но, как говорится, под Новый год в жизни всякое случается.



— Вызов поступил из города Березовка, это примерно в 30 километрах от Лиды, — вспоминает водитель. — Я перезвонил женщине, она сказала: «Собираюсь рожать, побыстрее приезжайте». Может, говорю, набрать скорую? Она ответила: "Успеем на такси".

В Березовке в салон сели беременная женщина с маленькой дочкой. Ближе к Лиде Евгений заметил, что у женщины начались схватки, и предложил поехать сразу в роддом. Женщина попросила: давайте сначала отвезем малышку к бабушке.

— Мы направились туда, бабушка, оказалось, живет недалеко от моего дома. Только подъехали, пассажирка стала кричать: «Рожаю!» — не скрывает эмоций Евгений. — Я предложил вызвать скорую, но она ответила: не успеют. Ночь, рядом никого. Стал поддерживать ее: «Тужься, тужься». И начал принимать роды на заднем сиденье.

Сколько длились роды, Евгений толком не помнит. От стресса все ему показалось мгновением. В какой-то момент, вспоминает, роженица сказала: "Нужно перерезать пуповину". «Миленькая моя, сейчас скорая приедет, все сделает», — ответил он.

— Очень переживал, чтобы принять ребенка аккуратно и ничего девочке не повредить, — не скрывает эмоций Евгений. — Затем завернул малышку в свою кофту, положил маме на грудь и стал звонить в скорую. Медики удивились: говорят, никогда у нас в городе еще такого не было. Стали шутить, приглашать к ним в скорую водителем работать.

— Как вы не растерялись?

— Сам не знаю, но я 12 лет в армии прапорщиком прослужил, так что готов к нестандартным ситуациям. Хотя когда медики приехали, меня так трясло! Ребята, говорю, это от холода или от стресса? Интересно, что дочка женщины все роды спала рядом с мамой.

— А бабушку почему не позвали?

— Времени не было, женщина ее набрала, только когда все произошло. Бабушка в шоке прибежала, говорю: "Бегите обратно за одеялом, чтобы ребенка получше укрыть".

Маму и малышку забрали в больницу. Телефона пассажирки водитель не знает, но из виду их не теряет: еще ночью он позвонил в роддом, узнал, что с ними все хорошо. Вес девочки, сказали ему, 3120 граммов.

— Малышку в вашу честь Евгенией не назовут?

— Не знаю, но водитель скорой сказал об этом маме и бабушке. Правда, они были в таком шоке, что ничего не ответили.

Когда все улеглось, Евгений позвонил руководителю такси, тот сотрудника похвалил и сказал везти машину в химчистку.

— А вот жена мне сразу не поверила, даже спросила: «Женя, ты что выпил?» — смеется водитель и говорит, что на самом деле супруга им гордится. — На днях собираюсь навестить маму и малышку.
 
 
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В ночь с четверга на пятницу в Лиде водитель такси Евгений Делисандров, как обычно, работал на маршруте.
 
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