Герой! В Лиде таксист принял роды у пассажирки

Примерно в 00.30 диспетчеру поступил нестандартный звонок: женщина из соседнего города попросила отвезти ее в роддом. Евгений взял вызов. Правда, доехать до больницы они с пассажиркой так не успели. Принимать роды водителю пришлось самому.





Евгений работает грузчиком в супермаркете и уже полгода подрабатывает в такси. В такую ситуацию, улыбается, попал впервые и не скрывает: хоть он и папа двух дочек, по своей воле на роды никогда бы не пошел. Но, как говорится, под Новый год в жизни всякое случается.













— Вызов поступил из города Березовка, это примерно в 30 километрах от Лиды, — вспоминает водитель. — Я перезвонил женщине, она сказала: «Собираюсь рожать, побыстрее приезжайте». Может, говорю, набрать скорую? Она ответила: "Успеем на такси".





В Березовке в салон сели беременная женщина с маленькой дочкой. Ближе к Лиде Евгений заметил, что у женщины начались схватки, и предложил поехать сразу в роддом. Женщина попросила: давайте сначала отвезем малышку к бабушке.





— Мы направились туда, бабушка, оказалось, живет недалеко от моего дома. Только подъехали, пассажирка стала кричать: «Рожаю!» — не скрывает эмоций Евгений. — Я предложил вызвать скорую, но она ответила: не успеют. Ночь, рядом никого. Стал поддерживать ее: «Тужься, тужься». И начал принимать роды на заднем сиденье.





Сколько длились роды, Евгений толком не помнит. От стресса все ему показалось мгновением. В какой-то момент, вспоминает, роженица сказала: "Нужно перерезать пуповину". «Миленькая моя, сейчас скорая приедет, все сделает», — ответил он.





— Очень переживал, чтобы принять ребенка аккуратно и ничего девочке не повредить, — не скрывает эмоций Евгений. — Затем завернул малышку в свою кофту, положил маме на грудь и стал звонить в скорую. Медики удивились: говорят, никогда у нас в городе еще такого не было. Стали шутить, приглашать к ним в скорую водителем работать.





— Как вы не растерялись?





— Сам не знаю, но я 12 лет в армии прапорщиком прослужил, так что готов к нестандартным ситуациям. Хотя когда медики приехали, меня так трясло! Ребята, говорю, это от холода или от стресса? Интересно, что дочка женщины все роды спала рядом с мамой.





— А бабушку почему не позвали?





— Времени не было, женщина ее набрала, только когда все произошло. Бабушка в шоке прибежала, говорю: "Бегите обратно за одеялом, чтобы ребенка получше укрыть".





Маму и малышку забрали в больницу. Телефона пассажирки водитель не знает, но из виду их не теряет: еще ночью он позвонил в роддом, узнал, что с ними все хорошо. Вес девочки, сказали ему, 3120 граммов.





— Малышку в вашу честь Евгенией не назовут?





— Не знаю, но водитель скорой сказал об этом маме и бабушке. Правда, они были в таком шоке, что ничего не ответили.





Когда все улеглось, Евгений позвонил руководителю такси, тот сотрудника похвалил и сказал везти машину в химчистку.





— А вот жена мне сразу не поверила, даже спросила: «Женя, ты что выпил?» — смеется водитель и говорит, что на самом деле супруга им гордится. — На днях собираюсь навестить маму и малышку.