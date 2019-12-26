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Брестэнерго устроило фотоконкурс "Энергопятница". Вам надо это видеть
27.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В РУП "Брестэнерго" состоялся фотоконкурс под названием "Энергопятница". Сотрудники аппарата управления в составе отделов и служб показали себя.
Посмотрите, что из этого вышло. А самых креативных энергетиков-Победителей Дед Мороз наградит 31 декабря.
А вам слабо?
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В РУП "Брестэнерго" состоялся фотоконкурс под названием "Энергопятница". Сотрудники аппарата управления в составе отделов и служб показали себя. Посмотрите, что...
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