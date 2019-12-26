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В Бобруйске умерла двухлетняя девочка, ее мама находится в больнице
27.12.2019 16:42 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как стало известно, в Бобруйске по неизвестным пока причинам скончался двухлетний ребенок. Мать погибшей девочки сейчас находится в больнице, пишет
По официальной информации, женщину положили в больницу с другим диагнозом, отличным от поставленного погибшей дочери. Сообщается, что девочка умерла дома.
По сведениям представителей Бобруйского горисполкома, в детском саду, в котором пребывала погибшая, проводится необходимый комплекс эпидемиологических мероприятий, а в обстоятельствах гибели малышки разбирается следствие.
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В подробностях трагедии разбираются правоохранители и эпидемиологические службы.
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