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Лучший бомбардир минского «Динамо» ушел из команды

27.12.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Финский нападающий Тему Пулккинен переходит в московское «Динамо». Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», за это «зубры» получат одну из самых больших компенсаций в истории клуба.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За два сезона в минском «Динамо» Пулккинен набрал 56 (32+24) очка в 83 матчах.

— Я благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы — самые лучшие! — рассказал Тему клубной пресс-службе перед отъездом в Москву. — Уйти из «Динамо» было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствий. Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы — это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед. Жаль, что за два моих сезона в «Динамо» нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию. Желаю им и невероятным болельщикам «Динамо» удачи! Минск навсегда в моем сердце и мне всегда будет приятно приезжать сюда и выходить на лед «Минск-Арены»!

 
Теги: Минск
 
 
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Финский нападающий Тему Пулккинен переходит в московское «Динамо». Как сообщает официальный сайт минского «Динамо», за это «зубры» получат одну из самых больших...
 
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