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В Беларуси переписали закон об охране труда. Какие новшества ввели для работников и нанимателей

27.12.2019 16:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси откорректировали и дополнили закон «Об охране труда». Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Законом предусмотрены изменения для госорганов и местных исполкомов, нанимателей и самих работников, рассказывают в Минтруда. 


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В частности, наниматели теперь должны будут компенсировать работникам затраты на обязательный медосмотр, который необходим для трудоустройства. По закону все расходы на медосмотры работников должны ложиться на плечи нанимателей. Если человек, который устраивается на работу, заплатил за что-то при медосмотре из своего кармана, ему эти затраты должны компенсировать, когда он уже будет принят.

Законом предусмотрены новшества для людей, которые работают по гражданско-правовому договору в местах, предоставленных работодателем. Если такой работник отказывается от выполнения работ или услуг, которые опасны для его жизни и здоровья, то он должен незамедлительно письменно сообщить об этом нанимателю, а также объяснить мотивы отказа.

Какие новые статьи появились в законе «Об охране труда»

В законе появилось две новые статьи: 16.1 — «Охрана труда работников-надомников» и 16.2 — «Охрана труда домашних работников».

Надомные работники — это те, что трудятся дистанционно, то есть у себя дома или в любом другом месте, но не в помещениях нанимателя. Домашний работник — это человек, который выполняет какие-либо работы дома у других людей.

Законом определяется, что надомные и домашние работники не должны выполнять работы, которые им противопоказаны по состоянию здоровья. Кроме того, сказано, что работы ими должны выполняться в условиях, которые соответствуют требованиям по охране труда. Наниматель должен обеспечить работникам-надомникам безопасность при работе с оборудованием, инструментами и прочим, а также снабдить всем необходимым для выполнения поставленных задач бесплатно. Для работников надомников работодатель обязан проводить стажировку, инструктаж и проверку знаний по охране труда при работе с оборудованием и инструментами. Что важно, наниматель должен застраховать работника-надомника от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Те, кто нанимает домашних работников, по закону также должны страховать их от несчастных случаев.

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