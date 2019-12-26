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Александр Лукашенко направил соболезнование Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алма-Аты
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. 27 декабря в Алма-Ате произошло крушение пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно, свернув со взлетно-посадочной полосы, протаранило двухэтажный дом. По последним данным, погибли 12 человек, около 50 – пострадали.
Искренние соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, а также родным и близким погибших выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Александр Лукашенко направил соболезнование Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой вблизи Алма-Аты
Новости Казахстана. 27 декабря в Алма-Ате произошло крушение пассажирского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно, свернув со...
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