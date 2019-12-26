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Ресторан «Поедем поедим» с видом на Куропаты захейтили после корпоратива. Что случилось

27.12.2019 16:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ресторан «Поедем поедим» – тот самый, что открылся в прошлом году в 50 метрах от Куропат, где захоронены жертвы сталинских репрессий, – попал в новую неприятную историю. Как пишет «Наша Нива», пару дней назад работники группы компаний «Белагро» решили устроить там корпоратив на Рождество, который закончился конфликтом.

Произошло вот что. Работники «Белагро» пришли в ресторан вечером 24 декабря. Столики они бронировали заранее, за несколько месяцев, так как компания собралась из 25 человек. Но все пошло не по плану: их посадили не на том этаже, о котором договаривались изначально.

Кроме того, как сообщает «НН», гостей разозлило поведение администрации заведения. Гости-то, конечно, справили корпоратив (заплатили же), но позже забросали ресторан негативными отзывами на всех возможных площадках. 

«В результате минимальных переговоров к нам пригласили директора ресторана Светлану (она так представилась). Выслушав наши претензии, и то не до конца, она высказалась, что ничем помочь не может, и бросила шокирующую и недопустимую фразу «Если вас что-то не устраивает, мы возвращаем предоплату – и вы ровной походкой удаляетесь из учреждения». Ну куда мы все такие нарядные денемся? Конечно же, стиснув зубы, и уже без праздничного настроения решили остаться и хоть как-то довести свои цели до конца», – приводит один из отзывов «НН».

Как выяснили журналисты, в «Белагро» ситуацию называют «недоразумением» и говорят, что сотрудники отдыхали в ресторане не в формате официального корпоратива, а в формате «встречи друзей». В ресторане «Поедем поедим» от комментариев отказались.

Читайте по теме: Цинизм и подрезанный закон: кто и как пытается застроить Куропаты. Важное расследование Пальчиса

 
 
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Ресторан «Поедем поедим» – тот самый, что открылся в прошлом году в 50 метрах от Куропат, где захоронены жертвы сталинских репрессий, – попал в новую неприятную...
 
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