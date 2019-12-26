 Председатель  Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая посетила многодетную семью в Смолевичском районе





В детский дом семейного типа семьи Савицких, расположенный в агрогородке Слобода Пекалинского сельсовета, с поздравлениями и, конечно же, подарками приехали многочисленные гости.

Председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева и директор ООО «СМИавтотранс» Андрей Жигун приехали поздравить семью с наступающими новогодними праздниками. Гости привезли ребятам сладкие подарки, бытовую технику и мячи, которые передал директор ООО «Дорэлектромаш» Юрий Тумаха.





В семье Сергея и Елены Савицких воспитываются шестеро детей – пять мальчиков и одна девочка, также у них есть двое взрослых собственных детей – сын и дочь.

Семья Савицких – это кладезь талантов, остров душевности и тепла.

Гости пообщались с семьей во время чаепития, затем вместе спели песню и посмотрели фотографии.

Прощаясь с семьей Савицких, Наталья Викторовна отметила, что в доме царит уютная и душевная атмосфера. Она пожелала детям и родителям здоровья, мира, добра и чтобы Новый год стал для них особенно щедрым на хорошие события.





– К детям, особенно к таким семьям, у нас должно быть особое отношение. Мы должны их поддерживать не только в рамках акции, а постоянно. Должна быть реальная и практическая помощь, – отметила Наталья Якубицкая.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

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