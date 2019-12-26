С моцареллой и печью-гриль. После реконструкции на месте универсама «Фрунзенский» открылся «Виталюр»

Источник материала: Tut.by

На Пушкина, 37 на месте бывшего универсама «Фрунзенский» открылся очередной магазин «Виталюр». Реконструкция заняла 10 месяцев. Теперь тут есть производство итальянских сыров и печь-гриль. Посмотрели, как изменился магазин и узнали, как среди руководства компании оказался бывший министр архитектуры и строительства.





Напомним , «Фрунзенский» был первым продовольственным универсамом с самообслуживанием в БССР, его открыли в 1975 году. Под такой вывеской он работал и когда в 2014 году сюда зашла сеть Mart Inn.

В январе 2019 объект выкупила компания «Виталюр», она сдавала площади сети Mart Inn, пока не закончился срок аренды. Весной в универсаме начали реконструкцию, акционер Виталий Яцук тогда говорил, что переделывать будут все: «ни одной живой перегородки не останется, кроме контура здания».

Посмотрите, как выглядел магазин до реконструкции.



Фото предоставлено торговой сетью «Виталюр»









И вот магазин открыли после обновления. Несмотря на выпавший снег и похолодание, столпились первые покупатели. Трафик здесь хороший — это ближайший магазин от станции метро «Пушкинская» и остановок на проспекте. Людей запускают даже на 15 минут раньше обещанного времени, но не всех, — чтобы избежать столпотворения в супермаркете.

Первые покупатели выстроились в очередь за акционным хеком и скумбрией.













Общая площадь магазина — 4 тысячи квадратных метров, торговая была 1,2 тысячи «квадратов», теперь ее расширили почти до 1,6. Перед зданием на месте бывших широких ступеней и клумб сделали парковку на 184 места. В первые часы после открытия она не работала, потому что людей у входа было довольно много.

Зал внутри тоже изменился: появились островки продуктов, фермерские овощи, отдел специй, фудкорт примерно на 30 человек, где можно съесть пиццу, суши, шаурму, продукты из фритюра. Выпить кофе с десертами предлагают в небольшом кафетерии — тоже в супермаркете.













У витрин с рыбой установили ресторанную печь-гриль хоспер, в которой бесплатно приготовят на углях рыбу и мясо. Также тут есть специальный агрегат для самостоятельной нарезки хлеба. Чего еще нет в других магазинах «Виталюра», так это своего производства сыров — моцареллы и бурраты. Здесь их продают на развес по 25, 26 рублей за килограмм. Какие нужны объемы производства такого сыра — в супермаркете пока присматриваются, как на это отреагируют покупатели.

— В наших цехах повара работают на сыроварческом оборудовании. Для этого они проходили специальное обучение. Срок годности таких сыров — до 48 часов. Много производить такого продукта мы не сможем, один человек за день может сделать максимум 4 килограмма, — рассказывают в магазине.













Некоторые покупатели заметили, что универсам лишился старой вывески «Фрунзенский». Акционер «Виталюра» Виталий Яцук говорит, что при открытии подобных объектов компания опрашивает людей — как они относятся к тому или иному бренду, чтобы понять, стоит ли оставлять вывеску. В случае с «Фрунзенским» буквы решили вернуть, их установят чуть позже у входа.

Этот магазин работает дольше всех «Виталюров» — до 24 часов. Но рядом есть супермаркет «Соседи», который открыт до двух часов ночи.

— Мы анализируем, в каких магазинах можно изменить время работы. Как правило, с 10 до 11 вечера ничего хорошего нет — маленькая проходимость и контингент людей, которые приходят за алкоголем. Не думаю, что мы будем пересматривать время работы магазина и он будет работать до двух часов ночи.





— При открытии супермаркета мы ориентировались на несколько факторов: здесь большой жилой массив, метро. Обратили внимание и на молодежь — специально для них сделали дополнительно кондитерскую, а на фудкорте стали готовить бургеры. Но какой-то специфики нет, это классический супермаркет, — говорит акционер.

О планах компании по стройкам и о том, как место замдиректора занял бывший министр

Завтра «Виталюр» открывает еще один супермаркет нового формата на девятом километре Московского шоссе. В планах на новый год — запустить кассы самообслуживания и строить новые магазины. Для компании проектируют 15 объектов, большая часть из них — в городах в регионах. По словам Яцука, следующий год будет богат на открытия.

Связано ли это с тем, что в компанию пришел работать бывший министр архитектуры и строительства Анатолий Черный? В «Виталюре» он около года работает на должности заместителя генерального директора и начальника отдела по строительству.









— Это никак не взаимосвязано, — пояснил акционер Виталий Яцук. — Он просто откликнулся на вакансию, мы его пригласили, он прошел собеседование и устроил нас по своим личным и профессиональным качествам. Нельзя сказать, что мы воспользовались каким-то его ресурсом и стали активнее строить. Скорее поняли, что если не сейчас активно строиться на рынке, то наверное уже — никогда.