Оливье реабилитирован! Врач рассказала о пользе майонеза

Источник материала: Ежедневник



фото: edanaprobu.ru

Годами медики и диетологи твердили о том, что найти продукт хуже майонеза трудно. Но… Если вы испытываете стойкое чувство вины при поглощении любимого оливье и селедки под шубой, спешим вас обрадовать.

Оказывается, не все медики единодушны во мнении, что майонез – это исчадие гастрономического ада. Например, кандидат медицинских наук, врач-терапевт, диетолог высшей квалификационной категории ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева считает, что майонез - вполне допустимый и даже местами полезный продукт. Специалист пояснила вою точку зрения. Майонез содержит растительное масло, а оно помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Кроме того, витамин Е – это великолепный антиоксидант, который ответственен за сохранение эластичности кожи, здоровья ногтей и волос, пишет Газета.ру .

И вот еще откровение: медик считает, что домашний майонез не полезнее обычного. «Магазинный» майонез производится из тех же продуктов, а часто еще и обогащается минеральными веществами и витаминами.

Впрочем, диетолог оговорилась, что потреблять майонез нужно в меру – все-таки он довольно калориен. Как и любой продукт, включать майонез в свой рацион следует, исходя из его калорийности и соотношения белков, жиров и углеводов.