ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 27.12.2019

27.12.2019 17:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда на нефтепроводе «Дружба» появится система контроля качества? Жители какой области купили больше всех новогодних елок, и какими тиражами отчеканены новые памятные монеты? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России

ЛЕСХОЗЫ УЖЕ ПРОДАЛИ БОЛЕЕ 67 ТЫСЯЧ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ

Лесхозы Беларуси с момента открытия елочных базаров уже продали более 67 тысяч новогодних деревьев. Самыми активными покупателями пока являются жители Гродненской области – там продажи перевалили за 20 тысяч единиц.

Новости экономики за 27.12.2019

В последнее время набирают популярность и живые, высаженные в кадки елки и сосны. Их на сегодняшний день реализовано около 1500 штук. В оставшиеся до праздника дни специалисты ожидают усиление активности покупателей. Пик продаж, скорее всего, придется на ближайшие субботу и воскресенье (28 и 29 декабря).

В 2019 году стоимость новогодних елей сформировалась в диапазоне от 9 до 16 рублей. При этом она отличается в зависимости от области и даже района.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В УХОДЯЩЕМ ГОДУ НАПРАВИЛА ОКОЛО 600 МЛН РУБЛЕЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Около 600 миллионов рублей в 2019 году направила на реализацию инвестиционных проектов Белорусская железная дорога. Деньги пошли на развитие инфраструктуры, грузовых терминалов и обновление подвижного состава. В частности, были закуплены почти 2000 грузовых и 30 пассажирских вагонов, а также три дизель-поезда.

Новости экономики за 27.12.2019

Продолжилась электрификация участка Жлобин–Калинковичи. После ее завершения доля электрифицированных дорог достигнет 25 %. Многое было сделано и для удобства пассажиров. Среди прочего, впервые в странах СНГ появилась возможность оплаты проезда в электричке с помощью бесконтактной банковской карточки.

НАЦБАНК ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ЧЕТЫРЕХ СЕРИЙ

Национальный банк в конце года радует нумизматов целой россыпью памятных монет. 27 декабря вышли в обращение сразу четыре наименования.

Новости экономики за 27.12.2019

Миниатюры, посвященные композитору Станиславу Манюшко, серии «Заказники Беларуси» и «Птица года» исполнены в серебре и медно-никелевом сплаве, а «День ангела» имеет еще и золотую разновидность. Все монеты отчеканены на разных монетных дворах небольшими тиражами от 4000 до 400 штук, в зависимости от ценности металла.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Когда на нефтепроводе «Дружба» появится система контроля качества? Жители какой области купили больше всех новогодних елок, и какими тиражами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика