|
Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Сухогруз под флагом Либерии при проходе через пролив Босфор врезался в берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл в Стамбуле. В результате аварии судно село на мель. На этом отрезке проходит сильное течение. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за того, что капитан не справился с управлением.
По предварительным данным, экипаж корабля не пострадал. На месте происшествия работают служащие береговой охраны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Сухогруз под флагом Либерии при проходе через пролив Босфор врезался в берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)