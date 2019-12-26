Сухогруз при проходе через Босфор врезался в берег

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Сухогруз под флагом Либерии при проходе через пролив Босфор врезался в берег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошёл в Стамбуле. В результате аварии судно село на мель. На этом отрезке проходит сильное течение. Вероятнее всего, ЧП произошло из-за того, что капитан не справился с управлением.





По предварительным данным, экипаж корабля не пострадал. На месте происшествия работают служащие береговой охраны.