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Суд объявил в розыск самую богатую женщину России

27.12.2019 17:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК.



Елена Батурина — президент компании Inteco Management и вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова — стала фигурантом уголовного дела о клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК), которое было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина — брата богатейшей россиянки. 

Об этом РБК сообщил адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы заявителя.

Манжеев обратился с заявлением к мировому судье судебного участка №6 Элистинского судебного района в сентябре. Суть заявления Савочкин описывает следующим образом. 

Между Еленой и Виктором Батуриными в Австрии идет судебный процесс: Батурин в том числе оспаривает утверждение сестры о подделке им приложения к заключенному между ними договору в 2007 году, в котором они урегулируют взаимные претензии. 


В результате у сторон оказались разные версии приложений. В ходе этой тяжбы Батурина заявила, что против финансового управляющего Манжеева в России расследуется уголовное дело, связанное с получением им доступа к ее средствам с помощью поддельных документов. 

Манжеев утверждает, что это не соответствует действительности, что и стало основанием для его заявления.

В пятницу, 27 декабря, мировая судья Оксана Севостьянова постановила объявить Батурину в розыск, обеспечение розыска поручено МВД Калмыкии. На Батурину наложено обязательство о явке. 

Копия постановления судьи есть в распоряжении РБК, редакция также направила запрос в судебный участок №6 Элистинского судебного района (комментировать дело по телефону в участке отказались).

Необходимость объявления в розыск была вызвана тем, что Батурина пять раз не являлась в суд, следует из постановления судьи. При этом ей известно об уголовном деле, полагает суд: для ее защиты наняты четыре адвоката. 

Закон допускает слушание дела о преступлении небольшой тяжести без участия обвиняемого, если он лично об этом ходатайствует. Защитники Батуриной представили суду соответствующее заявление, переданное через ее доверенное лицо. 

Однако в документе не были перечислены препятствия для ее участия в процессе, а также не были указаны обстоятельства оформления и подписания этой бумаги (в том числе дата), указала мировая судья. 

Она также подчеркнула, что Батуриной не удалось разъяснить ее права и обязанности как подсудимой, что обязан сделать именно суд.

Самостоятельно известить Батурину о необходимости явиться суд не смог: соответствующие письма, отправленные по адресу ее регистрации на 3-й Тверской-Ямской улице, вернулись отправителю из-за «неудачной попытки вручения», на звонки по домашнему телефону она не ответила (помимо Москвы, у Батуриной есть недвижимость в австрийской коммуне Аурах-бай-Кицбюэль). 

Ее адвокаты утверждали, что не могут с ней связаться: прямых телефонов и электронных адресов доверительницы у них нет.

В связи с этими обстоятельствами судья настояла на розыске обвиняемой, указав, что она «не проявила должной добросовестности и предусмотрительности при осуществлении своих процессуальных прав». При этом, на время розыска — суд постановил приостановить уголовное дело.

Манжеев и его представитель также ходатайствовали, чтобы после обнаружения на территории России Батурина была помещена под домашний арест; в этой части суд их ходатайство не удовлетворил.

«В розыск объявляют, когда подсудимый знает о возбужденном в отношении него уголовном деле и необходимости предстать перед правосудием, но уклоняется от него. Видимо суд, оценив доводы частного обвинения и защиты Елены Николаевной, счел, что она именно уклоняется от правосудия», — сказал РБК Савочкин.


Он указал, что суд избрал для Батуриной наиболее мягкую меру процессуального принуждения. 

«Обязательство о явке означает, что у обвиняемого отбирается соответствующая подписка, и если он в следующий раз не явится в назначенную дату, это станет поводом для постановки вопроса о более суровой мере пресечения», — сказал адвокат.

Представитель защиты Батуриной Константин Астафьев отказался от комментариев, сославшись на отсутствие разрешения от доверительницы.
 
 
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Мировой суд в Калмыкии возбудил в отношении Елены Батуриной уголовное дело о клевете по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата, узнал РБК.
 
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