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Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России

27.12.2019 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что такое решение уже принято. Первый этап проекта будет реализован в течение 2020 года. Система контроля будет установлена на 106-м километре трассы нефтепровода Унеча–Мозырь.

Больше новостей экономики за 27 декабря здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из Российской Федерации, сообщили в программе Новости...
 
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