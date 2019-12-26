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Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стало известно, что такое решение уже принято. Первый этап проекта будет реализован в течение 2020 года. Система контроля будет установлена на 106-м километре трассы нефтепровода Унеча–Мозырь.
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Новости Беларуси. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из Российской Федерации, сообщили в программе Новости...
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