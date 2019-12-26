Беларусь построит на «Дружбе» пункт контроля качества нефти из России

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь построит на магистральном нефтепроводе «Дружба» пункт контроля качества нефти из Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, что такое решение уже принято. Первый этап проекта будет реализован в течение 2020 года. Система контроля будет установлена на 106-м километре трассы нефтепровода Унеча–Мозырь.