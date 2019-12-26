ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика

27.12.2019 17:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. С наступлением 2020 года в Женеве граждан начнут штрафовать за использование одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика

За нарушение правил придётся выплатить около 100 долларов. Под запретом окажутся одноразовые пакеты, посуда, столовые приборы, соломинки и саше.

В Женеве начнут штрафовать за использование одноразового пластика

Кроме того, власти прекратят выдачу одноразовой упаковочной тары в супермаркетах. Все эти меры входят в план по переработке отходов, который правительство намерено реализовать уже к концу марта.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швейцарии. С наступлением 2020 года в Женеве граждан начнут штрафовать за использование одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вязович о «Дакар – 2020»: гонка переехала в Саудовскую Аравию, ее стараются сделать более сложной и интересной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика