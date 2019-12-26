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«Жизнь прекрасна, когда безопасна»

27.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Жизнь прекрасна, когда безопасна» — об этом неустанно в своих многочисленных акциях повторяют участники  волонтерского отряда «Сердечко» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства».

«Жизнь прекрасна, когда безопасна» «Жизнь прекрасна, когда безопасна» «Жизнь прекрасна, когда безопасна» «Жизнь прекрасна, когда безопасна» «Жизнь прекрасна, когда безопасна»

27 декабря вместе с работниками УЗ «Несвижская ЦРБ» они провели очередное мероприятие, призывая к здоровому и безопасному образу жизни.

 В этот раз родители малышей, поздравляя жителей города с наступающим Новым годом, взяв с собой сказочного Снеговика, раздавали им памятки «За безопасный Новый год», а также дарили фликеры.

Жизнь твоя и твоего ребенка — самое дорогое. В этом уверены папы воспитанников. Эту мысль они стремятся донести до каждого жителя Несвижа. И всё  это нужно. Ведь только вчера в Беларуси вновь произошел несчастный случай.

Следователи разбираются в  травмировании  подростка в Столине. Он попал в больницу с ампутацией ногтевой доли пальца после взрыва петарды.

В больнице 16-летний парень оказался вечером 25 декабря. Выяснилось, что у него в руке взорвалась петарда. По словам пострадавшего, он просто не успел выбросить ее до взрыва…

На фото: во время проведения акции в Несвиже.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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«Жизнь прекрасна, когда безопасна» — об этом неустанно в своих многочисленных акциях повторяют участники  волонтерского отряда «Сердечко» ГУО «Ясли-сад №
 
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