Источник материала: Нясвижскiя навiны

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«Жизнь прекрасна, когда безопасна» — об этом неустанно в своих многочисленных акциях повторяют участники волонтерского отряда «Сердечко» ГУО «Ясли-сад № 4 г. Несвижа «Кораблик детства».

27 декабря вместе с работниками УЗ «Несвижская ЦРБ» они провели очередное мероприятие, призывая к здоровому и безопасному образу жизни.

В этот раз родители малышей, поздравляя жителей города с наступающим Новым годом, взяв с собой сказочного Снеговика, раздавали им памятки «За безопасный Новый год», а также дарили фликеры.

Жизнь твоя и твоего ребенка — самое дорогое. В этом уверены папы воспитанников. Эту мысль они стремятся донести до каждого жителя Несвижа. И всё это нужно. Ведь только вчера в Беларуси вновь произошел несчастный случай.

Следователи разбираются в травмировании подростка в Столине. Он попал в больницу с ампутацией ногтевой доли пальца после взрыва петарды.

В больнице 16-летний парень оказался вечером 25 декабря. Выяснилось, что у него в руке взорвалась петарда. По словам пострадавшего, он просто не успел выбросить ее до взрыва…

На фото: во время проведения акции в Несвиже.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.