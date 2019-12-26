Государство не хочет финансировать партии и не дает этого делать гражданам

опубликованного законопроекта «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений», который выставлен на общественное обсуждение. Такой вывод можно сделать иззаконопроекта «Об изменении законов по вопросам деятельности политических партий и других общественных объединений», который выставлен на общественное обсуждение.





Там нет и намека на возможное финансирование партий из госбюджета и вообще ничего не говорится о механизмах финансирования.





А это был главный момент, на который делали акцент представители всех политических партий – и провластных, и независимых.





- В проекте закона сказано, что государство может оказывать политическим партиям информационную, методическую и иную поддержку, - комментирует законопроект «Белорусскому партизану» председатель БСДП, член рабочей группы по подготовке данного законопроекта Игорь Борисов. - Слова «финансовую» здесь не было, даже когда мы обсуждали данный законопроект на заседаниях рабочей комиссии в Минюсте.





Предполагалось, что косвенно под формулировкой «иная помощь» мы можем подразумевать и финансовую помощь. Но поскольку не снимается ограничение на финансовую поддержку в другой части законопроекта, получается, ни о какой помощи политические партии и мечтать не могут!









- Игорь, а как вы могли согласиться на такую дипломатическую формулировку «иная помощь»? Разве нельзя было на заседании рабочей группы настоять на том, чтобы в законопроекте прямо говорилось о финансировании? Ведь за это выступали все партии без исключений!





- Я не могу влиять на принятие решений, но могу высказать свое мнение. Все члены рабочей группы имели статус советчиков – не больше, ни меньше. Мы высказались на тему и все на этом. Еще на первых встречах министр начал отнекиваться от этой темы, говорить, что финансирование партий потребует дополнительных трат из бюджета, а нужно поддерживать предприятия и так далее.





Сейчас мы видим, что законопроект, который будут предлагать на рассмотрение Палаты представителей, не совсем соответствует даже тому, о чем говорили работники Минюста.





Думаю, были какие-то предварительные консультации с другими министерствами и ведомствами, которые, возможно, настояли на том, чтобы не снимать запрет на финансирование партий из бюджета. Видимо, это политическое решение.





Получается, политическим партиям ничего не светит. И нет даже намека на то, что политическая система может поменяться, либерализироваться, стать более привлекательной для граждан – чтобы они могли более активно вступать в политические партии и бороться за власть.





Все остальные изменения в законопроекте – они чисто косметические, которые не улучшают жизнь политических партий. Наоборот, могут даже ухудшить! Потому что вводится механизм финансовой отчетности. И в этом документе ничего не говорится о том, как именно все будет происходить.





Скорее всего, разработкой специальной инструкции по финансовой отчетности будет заниматься Совет министров. Но мы уже знаем, как такие инструкции готовятся на примере того, как принимали закон о массовых мероприятиях!





Не исключаю, что могут взять на контроль каждого, кто рублем поддерживает деятельность политических партий. И когда партия не сможет свести дебет с кредитом, придут и спросят: а за счет чего вы живете? На мой взгляд, все делается для того, чтобы взять под еще больший контроль партии.





- Может, сейчас, когда этот законопроект вынесен на публичное обсуждение, еще можно что-то изменить?





- Мне кажется, нужно попытаться повлиять на так называемых депутатов Палаты представителей, которые будут голосовать за этот законопроект. Я не уверен, что еще будут какие-то заседания нашей рабочей группы при Минюсте, потому что законопроект уже опубликован. Это говорит о том, что именно в таком виде он поступит депутатам.





Единственный механизм – встречаться с руководителями профильных комиссий и представителями партий, которые попали в так называемый парламент. Возможно, их удастся переубедить.





- Нынешний депутат Олег Гайдукевич тоже выступает за финансирование политических партий из бюджета. Представители коммунистической партии, Республиканской партии труда и справедливости – тоже.





- Но в действующем парламенте они, как ни странно, в оппозиции. Потому что большинство в Палате представителей представляет «Белая Русь», и эта общественная организация имеет карт-бланш на принятие решений.





«Белую Русь» возглавляет Геннадий Давыдько. Мне кажется, имеет смысл с ним встретиться и еще раз сделать акцент на этот моменте. Тем более Давыдько на стадии обсуждения косвенно вроде бы тоже был не против финансирования партий.





Но я не исключаю, что это сделано специально, чтобы выбить почву у оппозиции и развернуть бурные дискуссии на эту тему в Овальном зале.









- Какой-то очень сложный сценарий…





- Ну, посмотрим! Ждать осталось недолго.







