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«Останови беду — позвони 102»

27.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

«Останови беду — позвони 102»

27 декабря Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом.

Главная опасность опьянения, даже легкого, заключается в том, что в таком состоянии трудно реально оценить ситуацию и правильно соотнести со своими  возможностями, принять необходимое решение.

Алкоголь оказывает на организм длительное действие в течение 24 часов. Исследования подтверждают, что на следующий день после употребления алкоголя мастерство водителей остается сниженным вследствие некоторого ослабления внимания и способности сосредоточиться.

Водители в состоянии алкогольного опьянения независимо от степени опьянения не допускаются к управлению автомобилем. В Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения  предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с  лишением водительского удостоверения сроком на 3 года.

Е. ЛУТОХИН,

старший госавтоинспектор ОГАИ Шарковщинского РОВД.

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