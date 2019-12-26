 Волшебное оздоровление в зимних лагерях для детей Московского района

Источник материала: Виртуальный Брест

В Московском районе г.Бреста в 34 воспитательно-оздоровительных и 2 спортивно-оздоровительных лагерях встретились более 1550 ребят, в течение 6 зимних дней (26,27,30,31 декабря 2019г. и 3,4 января 2020г.) они окунутся в атмосферу праздника, сказочных событий, удивительных чудес и развлечений.









Встречали ребят и открывали оздоровительные лагеря, сказочные герои, дед Мороз и Снегурочка.







Атмосфера волшебства царит в каждом детском коллективе и наполняет его праздничным настроением.











