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Волшебное оздоровление в зимних лагерях для детей Московского района
27.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Московском районе г.Бреста в 34 воспитательно-оздоровительных и 2 спортивно-оздоровительных лагерях встретились более 1550 ребят, в течение 6 зимних дней (26,27,30,31 декабря 2019г. и 3,4 января 2020г.) они окунутся в атмосферу праздника, сказочных событий, удивительных чудес и развлечений.
Встречали ребят и открывали оздоровительные лагеря, сказочные герои, дед Мороз и Снегурочка.
Атмосфера волшебства царит в каждом детском коллективе и наполняет его праздничным настроением.
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