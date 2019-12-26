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Анонс новогодних мероприятий

27.12.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Анонс новогодних мероприятийУважаемые быховчане, жители и гости нашего района!Приглашаем вас принять участие в новогодних мероприятиях!

 

 

 

1 января 2020 г.

Площадь Октябрьская, площадь Героев, площадка около Быховского районного центра детского творчества

01.00 – 04.00 – новогодние массовые гуляния

 

Центр культуры, народного творчества и ремесел

03.00 – 04.00 – праздничная дискотека

 

Площадь Героев

19.00 – массовые гуляния «С Новым годом!»

 

Центр культуры, народного творчества и ремесел

21.00 – праздничная дискотека

 

2 января 2020 г.

Районный центр культуры

11.00 – новогодний утренник «Дед Мороз и все-все-все»

 

Центр культуры, народного творчества и ремесел

12.00 – новогодний утренник «Снегурочка и ее друзья»

На протяжении зимних школьных каникул в кинотеатре «Родина» с 11.00 работает интерактивная площадка «Тише, мыши! Новый год!»

 

 

 
 
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Уважаемые быховчане, жители и гости нашего района!Приглашаем вас принять участие в новогодних мероприятиях!       1 января 2020 г.
 
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