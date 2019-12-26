Анонс новогодних мероприятий

Уважаемые быховчане, жители и гости нашего района!Приглашаем вас принять участие в новогодних мероприятиях!
1 января 2020 г.
Площадь Октябрьская, площадь Героев, площадка около Быховского районного центра детского творчества
01.00 – 04.00 – новогодние массовые гуляния
Центр культуры, народного творчества и ремесел
03.00 – 04.00 – праздничная дискотека
Площадь Героев
19.00 – массовые гуляния «С Новым годом!»
Центр культуры, народного творчества и ремесел
21.00 – праздничная дискотека
2 января 2020 г.
Районный центр культуры
11.00 – новогодний утренник «Дед Мороз и все-все-все»
Центр культуры, народного творчества и ремесел
12.00 – новогодний утренник «Снегурочка и ее друзья»
На протяжении зимних школьных каникул в кинотеатре «Родина» с 11.00 работает интерактивная площадка «Тише, мыши! Новый год!»