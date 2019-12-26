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Профицит республиканского бюджета в январе-ноябре составил Br3,8 млрд
27.12.2019 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br3,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br22,2 млрд, или 91,9% уточненного годового плана. Поступление НДС составило Br10,5 млрд (91% плана), налога на прибыль поступило Br3,2 млрд (76%). Акцизы поступили в сумме Br2,5 млрд (97,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,3 млрд (96,8%).
Расходы республиканского бюджета составили Br18,4 млрд, или 81,7% уточненного годового плана.
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Профицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br3,8 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов. Доходы республиканского бюджета...
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