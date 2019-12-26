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Погода на выходные и начало недели: заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси в последние дни 2019 года

27.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси в последние дни 2019 года.

В субботу, 28 декабря, продолжится поступление холодной воздушной массы с северо-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток в основном составит от нуля до минус 6, лишь по юго-востоку страны - плюс 1-2.

В воскресенье, 29 декабря, ночью скажется влияние неустойчивой холодной воздушной массы, так что местами не обойдется без небольшого кратковременного снега. А днем с Западной Европы на территорию Беларуси распространится область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях понизится до минус 9-11. Днем составит от нуля до минус 5.

В понедельник, 30 декабря, погода вновь начнет меняться. Фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, обусловят ночью по северо-западной части страны, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - минус 8-10. Днем будет от минус 2 до плюс 4.

Во вторник, 31 декабря, скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Временами будут выпадать осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - от минус 1 до плюс 5 градусов.


Источник: БелТА

 
 
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Заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси в последние дни 2019 года.
 
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