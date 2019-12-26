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Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром
Источник материала: Партизан
Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром
Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
Суд Советского района Минска оштрафовал активистку на 20 базовых величин по части 1 статьи 23.24 КоАП, пишет
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Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
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