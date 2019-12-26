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Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром

27.12.2019 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.

Вечером Ольгу Быковскую вызвали на суд, который состоялся утром

Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром. 



Суд Советского района Минска оштрафовал активистку на 20 базовых величин по части 1 статьи 23.24 КоАП, пишет belprauda.org
 
Теги: Минск
 
 
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Член Совета движения “За свабоду” Ольга Быковская получила повестку в суд, который уже прошел утром.
 
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