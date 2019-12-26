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В «Шахтер» пришел сербский нападающий, забивающий в стиле Месси

27.12.2019 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сербский нападающий Игор Иванович стал игроком солигорского «Шахтера». Контракт с футболистом подписан на два года, сообщает сайт команды.


Фото: ФК «Шахтер»

Иванович является воспитанником футбольного клуба «Ягодина». С 2017 года выступал за «Напредак», в котором был капитаном команды.

В текущем розыгрыше сербской Суперлиги форвард принял участие в 18 встречах, в которых забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.

Посмотрите, как он ловко умеет забивать в стиле Лео Месси.

Видео: «Трибуна»


Открыть/скачать видео (1.53 МБ)
 
 
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Сербский нападающий Игор Иванович стал игроком солигорского «Щахтера».
 
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