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Одноклассники запустили новогодний «Класс!» и персональный мультфильм от нейросети

27.12.2019 19:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К Новому году социальная сеть Одноклассники запустит несколько праздничных сервисов. Кнопка «Класс!» получила новогодний вид, на странице авторизации соцсети появилась сказочная иллюстрация, а логотип ОК будет сменяться праздничной анимацией. Кроме того, благодаря нейросети, пользователи смогут получить персональный мультфильм к Новому году, героями которого станут его близкие друзья. 

Во второй половине декабря в ленте новостей пользователи ОК смогут найти запись про новогоднее поздравление с кнопкой «Получить видео»: нажав на нее, пользователь подтверждает свое желание получить поздравительную видеооткрытку к Новому Году, которой можно будет поделиться с друзьями и родными. 

Героями видео станут владелец профиля и его близкие друзья в образе новогодних героев: Деда Мороза и лесных зверушек. Алгоритмы социальной сети автоматически определят трех друзей пользователя на основе того, насколько активно они взаимодействовали друг с другом: писали сообщения, оставляли комментарии, ставили «классы» к личным публикациям, фотографиям и видео.

Затем нейросеть проанализирует фотографии героев видеоролика из их фотоальбомов в ОК, выберет самые красивые фото с лицами, автоматически откадрирует их и нативно поместит в мультфильм. Если у кого-то из пользователей в фотоальбомах не найдется фотографий с их лицами, их герои получат нейтральные рисованные портреты.

Привычная кнопка «Класс!» в честь главного праздника в году превратится в красную варежку со снежинкой: при этом все отметки «Класс!», которые пользователи поставили раньше, на время праздника примут новогодний вид.

За несколько дней до 31 декабря в верхнем меню соцсети логотип ОК будет один раз в день для каждого пользователя сменяться анимацией. А на мобильной версии ОК и в приложениях на iOS и Android поселится серая мышка в честь главного символа 2020 года.

Чтобы новогоднее настроение сопровождало пользователей и за пределами OK, иллюстраторы социальной сети подготовили новогодние обои для рабочего стола компьютера и мобильных устройств. Скачать их можно здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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К Новому году социальная сеть Одноклассники запустит несколько праздничных сервисов. Кнопка «Класс!» получила новогодний вид, на странице авторизации соцсети...
 
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