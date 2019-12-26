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«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

27.12.2019 19:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Здоровья в Новом году – такое пожелание, пожалуй, самое традиционное. Санаторий «Ружанский» готов такие приятные слова воплотить в реальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта здравница в топе популярных мест, где можно отпраздновать любимые зимние праздники, да, впрочем, и оздоровиться на протяжение всего года. Причем курорт в фаворе не только у белорусов, иностранцы давно облюбовали этот остров здоровья в Беловежской пуще.

Накануне нам удалось разузнать у директора санатория секрет бизнес-успеха в туриндустрии и приоткрыть завесу самой загадочной ночи в году. Итак, Владимир Карпечкин гость нашей регулярной рубрики «Мнение».

Сергей Прохоров, СТВ:
«Ружанский» – единственный санаторий в нашей стране, который находится в столь живописном месте, в Беловежской пуще. Скажите, много ли у вас желающих посетить санаторий? Откуда, как правило, они приезжают?

«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Мы находимся в самой южной точке нашей республики, что делает отдых у нас наиболее эффективным, поскольку в санаторно-курортное лечение входит такое понятие, как климатотерапия. Наш санаторий проводит социально-ориентированную ценовую стратегию. У нас реализовываются скидки для людей с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров, детей и категорий, к ним приравненным. Наш санаторий делает скидки до 50 %.

«Мы доступны для всех категорий граждан». Чем уникален санаторий «Ружанский», и почему стоит отдохнуть именно там?

Сергей Прохоров:
Скажите, чем еще вы можете удивить своих гостей?

«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

Владимир Карпечкин:
Наш санаторий располагает уникальной материально-технической базой. Закуплено новейшее современное медицинское оборудование. «Ружанский» сегодня сложный комплекс, в составе которого находится пять жилых корпусов, два лечебных корпуса, три бассейна (детский и два взрослых), комплекс саун, детский аквапарк. То есть СПА-составляющая у нас очень сильно развита.

Также все наши структурные подразделения соединены между собой надземными стеклянными отапливаемыми переходами, что делает нас очень комфортными, поскольку люди, получая процедуры, могут не выходить на улицу, а перемещаться по санаторию по этим переходам.

28 бесплатных процедур. Почему стоит отдохнуть в санатории «Ружанский» зимой

«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

Сергей Прохоров:
Так называемые сухие ноги?

Владимир Карпечкин:
Совершенно верно. В ближайшее время мы планируем смонтировать такую штуку, как искусственное солнце. У нас можно будет прямо зимой загорать, находясь в бассейне.

В этот санаторий едут даже из Египта. Чем привлекает туристов «Ружанский»?

Сергей Прохоров:
А что касается меню? Хотелось бы отметить праздник весело, но так, чтобы не было потом последствий, ведь это все-таки лечебное заведение.

«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»

Владимир Карпечкин:
Конечно, мы стараемся не перегрузить наших гостей тяжелой пищей. Но, конечно, в преддверии Нового года питание, может быть, немножечко у нас было не совсем уже лечебным для того, чтобы оно было разнообразным. Люди, конечно, побаловали себя питанием. Мы работаем над этим вопросом постоянно, сохранили элементы заказного меню и элементы шведского стола.

Наш санаторий многие называют «белорусскими Карловыми Варами» именно из-за того, что у нас есть уникальная минеральная вода. Она, помимо выраженных лечебно-оздоровительных свойств при заболеваниях кишечно-желудочных, опорно-двигательной системы, просто оказывает на организм омолаживающий, оздоравливающий эффект.

Рады видеть вас в наступающем году, приглашаем всех желающих посетить «Ружанский». Еще раз напоминаем, что мы доступны для всех абсолютно категорий и слоев населения, и будем рады принимать вас и работать с вами.

*На правах рекламы

Люди в материале: Владимир Карпечкин, Сергей Прохоров
 
 
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Новости Беларуси. Здоровья в Новом году – такое пожелание, пожалуй, самое традиционное. Санаторий «Ружанский» готов такие приятные слова воплотить в реальность,...
 
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