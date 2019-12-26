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«Белорусские Карловы Вары». Пять причин выбрать для отдыха санаторий «Ружанский»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Здоровья в Новом году – такое пожелание, пожалуй, самое традиционное. Санаторий «Ружанский» готов такие приятные слова воплотить в реальность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта здравница в топе популярных мест, где можно отпраздновать любимые зимние праздники, да, впрочем, и оздоровиться на протяжение всего года. Причем курорт в фаворе не только у белорусов, иностранцы давно облюбовали этот остров здоровья в Беловежской пуще.
Накануне нам удалось разузнать у директора санатория секрет бизнес-успеха в туриндустрии и приоткрыть завесу самой загадочной ночи в году. Итак, Владимир Карпечкин гость нашей регулярной рубрики «Мнение».
Сергей Прохоров, СТВ:
Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:
Сергей Прохоров:
Владимир Карпечкин:
Также все наши структурные подразделения соединены между собой надземными стеклянными отапливаемыми переходами, что делает нас очень комфортными, поскольку люди, получая процедуры, могут не выходить на улицу, а перемещаться по санаторию по этим переходам.
Сергей Прохоров:
Владимир Карпечкин:
Сергей Прохоров:
Владимир Карпечкин:
Наш санаторий многие называют «белорусскими Карловыми Варами» именно из-за того, что у нас есть уникальная минеральная вода. Она, помимо выраженных лечебно-оздоровительных свойств при заболеваниях кишечно-желудочных, опорно-двигательной системы, просто оказывает на организм омолаживающий, оздоравливающий эффект.
Рады видеть вас в наступающем году, приглашаем всех желающих посетить «Ружанский». Еще раз напоминаем, что мы доступны для всех абсолютно категорий и слоев населения, и будем рады принимать вас и работать с вами.
*На правах рекламы
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Новости Беларуси. Здоровья в Новом году – такое пожелание, пожалуй, самое традиционное. Санаторий «Ружанский» готов такие приятные слова воплотить в реальность,...
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