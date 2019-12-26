Зачем сожгли могилу покойного рэпера Децла?

передает Oxu.Az, мать покойного артиста Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле. КакOxu.Az, мать покойного артиста Ирина Толмацкая рассказала, что сгорели крест и ограда на могиле.





Пришедшая в канун Рождества на могилу сына И.Толмацкая пережила шок и сняла увиденное на телефон.













В администрации кладбища считают, что причиной пожара могла стать неосторожность: поклонники Децла каждый день ставят на могилу музыканта свечи.





Рэпер Децл скончался от остановки сердца в феврале 2019 года после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.



