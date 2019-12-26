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Мост возле ССК перекроют не раньше следующей недели
27.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Движение по путепроводу возле ССК закроется не раньше, чем в понедельник, 29 декабря. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в слуцком отделе ГАИ и ДРСУ №125.
По информации SlutskGorod, до сих не согласовано, какой из двух объездных путей станет основным и как будет ходить общественный транспорт. Оба варианта объезда могут стать проблемными, если по ним пустить большой транспортный поток.
«Козловичский» маршрут дольше, пролегает через населённые пункты, а проезжая часть там местами слишком узкая. В свою очередь состояние дороги через городскую свалку сложно назвать хорошим.
— Две недели дорожники стараются приступить как можно раньше, но районные службы не отвечают им взаимностью, — сообщил источник SG.
В понедельник планируется ещё одно заседание, на котором дорожники, транспортные организации и райисполком могут согласовать все вопросы и принять решение о закрытии путепровода на 6-м км автодороги Н-9441 Слуцк-Погост.
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Движение по путепроводу возле ССК закроется не раньше, чем в понедельник, 29 декабря. Об этом сайту SlutskGorod сообщили в слуцком отделе ГАИ и ДРСУ №125.
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