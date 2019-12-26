ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируется повысить скоростной режим на 16 участках дорог. Рассказываем, где именно

27.12.2019 20:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

27 декабря комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. О результатах заседания рассказали в пресс-службе правительства.


Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых автомобилей, имеют 72,8% дорог первой технической категории (1264 км).

— Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения, — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Как сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк по итогам заседания в Совмине, что скорость на предлагаемых участках будет повышена.

— На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат, — пояснил Дмитрий Корзюк.

На шести остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.

— Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки, — добавил он.

Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко провел совещание с силовиками по административной ответственности. Он отметил, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств. 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Браславском районе легковушка не разминулась с автобусом: два человека в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика