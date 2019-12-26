|
В Беларуси планируется повысить скоростной режим на 16 участках дорог. Рассказываем, где именно
Источник материала: Tut.by
27 декабря комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. О результатах заседания
Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых автомобилей, имеют 72,8% дорог первой технической категории (1264 км).
— Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения, — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.
Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.
Как сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк по итогам заседания в Совмине, что скорость на предлагаемых участках будет повышена.
— На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат, — пояснил Дмитрий Корзюк.
На шести остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.
— Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки, — добавил он.
Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск - Калачи - Мядель, Р28 Минск - Молодечно, М5 Минск - Гомель, М3 Минск - Витебск, М6 Минск - Гродно, М1/Е30...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)