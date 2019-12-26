В Беларуси планируется повысить скоростной режим на 16 участках дорог. Рассказываем, где именно

Источник материала: Tut.by

27 декабря комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД. О результатах заседания рассказали в пресс-службе правительства.





Всего в Беларуси 1750 км автодорог первой технической категории, из них на 1539 км уже повышен скоростной режим (это 88% общей протяженности магистральных дорог в стране). Скоростной режим, повышенный до 120 км/ч для легковых автомобилей, имеют 72,8% дорог первой технической категории (1264 км).

— Есть предложение на 16 участках дополнительно поднять скоростной режим. Надеюсь, что результатом работы комиссии станет поддержка соответствующего решения, — сказал министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Повысить допустимую скорость предложили на участках дорог Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р28 Минск — Молодечно, М5 Минск — Гомель, М3 Минск — Витебск, М6 Минск — Гродно, М1/Е30 Брест — Минск — граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью появятся на дорогах Р20 и Р80.

Как сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк по итогам заседания в Совмине, что скорость на предлагаемых участках будет повышена.

— На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат, — пояснил Дмитрий Корзюк.

На шести остальных участках скоростной режим также будет повышен без каких-либо проблем для безопасности дорожного движения.

— Все эти участки будут на постоянном контроле. Если ситуация вдруг будет меняться, мы оперативно внесем корректировки, — добавил он.

Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко провел совещание с силовиками по административной ответственности. Он отметил, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.