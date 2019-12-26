Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

В новогодней благотворительной акции «Наши дети» активно принимают участие профсоюзы. Сегодня председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина поздравила с наступающим Новым годом пять многодетных семей в сельской местности и вручила им ценные подарки, продуктовые наборы и сладкие баульчики.











Елена Владимировна подарила семье мультиварку, торт и наборы конфет. «Для многодетной мамы очень важно быстро и вкусно накормить семью. Пусть эта мультиварка станет хорошей помощницей в заботе о большой семье», — сказала Елена Владимировна. Елена Михайловна такому вниманию профсоюзов была рада. Говорит, что такой ценный подарок к предстоящему празднику весьма кстати. Своя мультиварка вышла из строя.

















