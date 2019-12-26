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Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото

27.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В новогодней благотворительной акции «Наши дети» активно принимают участие профсоюзы. Сегодня председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина поздравила с наступающим Новым годом пять многодетных семей в сельской местности и вручила им ценные подарки, продуктовые наборы и сладкие баульчики.

 

Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото

Первой принимала поздравление в агрогородке Горы многодетная семья Елены и Александра Погуляевых, воспитывающих 6 детей. Папа работает трактористом в СЗАО «Горы», мама — животноводом на ферме «Курганье». В семье две дочурки, семиклассница Вика и третьеклассница Даша, и 4 сыночка. Максим учится в 6 классе, Егору 5 лет, Ване 4 года, самому маленькому Матвею два года и четыре месяца.

 

Елена Владимировна подарила семье мультиварку, торт и наборы конфет. «Для многодетной мамы очень важно быстро и вкусно накормить семью. Пусть эта мультиварка станет хорошей помощницей в заботе о большой семье», — сказала Елена Владимировна. Елена Михайловна такому вниманию профсоюзов была рада. Говорит, что такой ценный подарок к предстоящему празднику весьма кстати. Своя мультиварка вышла из строя.

 

Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото
Подарки для мамы троих детей Виктория Куликова, работника столовой КСУП «Овсянка им. И. Мельника».

 

Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото
Мама пятерых детей Анна Зорич, животновод МТФ «Куртасы» в ОАО «Горецкое», принимает поздравления на рабочем месте.

 

Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото
Мать пятерых детей Елена Зуева (горецкая РАПТ) находится в отпуске по уходу за ребенком.

 

Профсоюз поздравил многодетные семьи района – Фото
Екатерина Козлова, рабочая МТФ «Ленино», воспитывает троих детей.

 
 
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  В новогодней благотворительной акции «Наши дети» активно принимают участие профсоюзы. Сегодня председатель РК профсоюза работников АПК Елена Чаплыгина...
 
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