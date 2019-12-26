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В ГАИ рассказали об условиях повышения скоростного режима на МКАД
Источник материала: Tut.by
27 декабря на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал об условиях повышения скоростного режима на Минской кольцевой автодороге (МКАД),
— В ходе дальнейшей оптимизации скоростных режимов на автодорогах общего пользования подразделения ГАИ готовы в пределах компетенции рассмотреть мотивированные предложения владельцев дорог по повышению скоростных режимов и организовать взаимодействие по разработке необходимых комплексных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Такой подход приемлем при решении вопросов увеличения скоростного режима на Минской кольцевой автомобильной дороге, — отметил Дмитрий Корзюк.
По его словам, анализ аварийности свидетельствует о том, что основной угрозой безопасности дорожного движения на этой дороге являются последствия происходящих на ней инцидентов и возникающих в связи с этим препятствий для движения.
— Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением, — пояснил Дмитрий Корзюк.
Кроме того, он обратил внимание, что необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД — реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеются в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.
90 или 120?
Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко
— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей, — потребовал Александр Лукашенко.
В сентябре 2014 года президент уже высказывался о
Тогда же мы спросили у пользователей, стоит ли повышать скорость на кольцевой до 120 км/ч. Большинство читателей высказались за сохранение ныне существующего скоростного режима — 90 км/ч.
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- Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также...
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