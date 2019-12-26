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В ГАИ рассказали об условиях повышения скоростного режима на МКАД

27.12.2019 20:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

27 декабря на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк рассказал об условиях повышения скоростного режима на Минской кольцевой автодороге (МКАД), сообщает пресс-служба правительства.


Фото: Глеб Малофеев

— В ходе дальнейшей оптимизации скоростных режимов на автодорогах общего пользования подразделения ГАИ готовы в пределах компетенции рассмотреть мотивированные предложения владельцев дорог по повышению скоростных режимов и организовать взаимодействие по разработке необходимых комплексных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. Такой подход приемлем при решении вопросов увеличения скоростного режима на Минской кольцевой автомобильной дороге, — отметил Дмитрий Корзюк.

По его словам, анализ аварийности свидетельствует о том, что основной угрозой безопасности дорожного движения на этой дороге являются последствия происходящих на ней инцидентов и возникающих в связи с этим препятствий для движения.

— Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также системы управления грузовым движением, — пояснил Дмитрий Корзюк.

Кроме того, он обратил внимание, что необходимое условие для увеличения скоростного режима на МКАД — реализация компенсационных мероприятий по минимизации конфликтных ситуаций. Имеются в виду обустройство переходно-скоростных полос, модернизация участков в зонах переплетения транспортных потоков, установка ограждений, препятствующих выходу пешеходов на проезжую часть.

90 или 120?

Напомним, 16 декабря Александр Лукашенко провел совещание с силовиками по административной ответственности. Он отметил, что основную массу административных правонарушений — более 80% — сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные с применением технических средств.

— Поднимите мои поручения по кольцевой дороге — первой и второй — и проверьте, выполнены они или нет. Там, где я перемещаюсь, выполнены, и скорость движения была увеличена как следует, и так далее. Там, где якобы реже бываю на кольцевой дороге, все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей, — потребовал Александр Лукашенко.

В сентябре 2014 года президент уже высказывался о возможности повышения разрешенной скорости на МКАД до 120 км/ч и поручил рассмотреть этот вопрос. Эксперты позже поясняли AUTO.TUT.BY, что такая скорость на МКАД сегодня не нужна, но при соблюдении определенных условий не исключена. И уже через месяц в левой полосе МКАД на некоторых участках разрешили движение со скоростью 100 км/ч.

Тогда же мы спросили у пользователей, стоит ли повышать скорость на кольцевой до 120 км/ч. Большинство читателей высказались за сохранение ныне существующего скоростного режима — 90 км/ч.

 
 
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- Дальнейшее увеличение скоростного режима на МКАД возможно при реализации проектов по созданию системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также...
 
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