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Законодательство об административной ответственности планируют усовершенствовать, исключив оттуда карательный уклон

27.12.2019 20:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исключить карательный уклон. 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из ключевых блоков в работе комиссии является анализ актуальности правового регулирования общественных отношений, на которые распространяется действие кодексов.

Законодательство об административной ответственности планируют усовершенствовать, исключив оттуда карательный уклон

Президент подписал протокол поручений по итогам прошедшего 16 декабря совещания по вопросам применения мер административной ответственности. Согласно документу, ведомствам, уполномоченным на ведение административного процесса, необходимо исключить использование формальных статистических показателей. Таким образом, одна из основных задач – принципиально пересмотреть законодательство об административной ответственности, исключив карательный уклон, и усилить профилактическую направленность.

Кроме этого, глава государства поставил задачу сократить количество госорганов, которые уполномочены на составление таких протоколов и рассмотрение соответствующих дел. В Администрации Президента отметили, что эту масштабную работу проведут в сжатые сроки.

Законодательство об административной ответственности планируют усовершенствовать, исключив оттуда карательный уклон

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Жизнь показывает, что сейчас надо четко прописывать предупредительную роль самого кодекса и предупредительные задачи, превентивную функцию, связанную с привлечением к административной ответственности.

Поэтому мы предполагаем, что необходимо разделить составы административные на две группы. Одни, которые несут в себе степень общественной опасности или вредности (есть еще такой термин) более суровую, более серьезную. И другая группа – так называемые менее тяжкие, нетяжкие правонарушения. Для того, чтобы в отношении этих менее тяжких правонарушений, которые не несут в себе существенной степени общественной вредности или опасности, установить меры предупредительного характера.

Законодательство об административной ответственности планируют усовершенствовать, исключив оттуда карательный уклон

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Прислушаются и к общественному мнению. Национальный центр правовой информации собирает предложения по совершенствованию мер административной ответственности. Изложить свою точку зрения можно как в электронном сообщении на правовом форуме, так и по почте. Собранные материалы проанализируют и используют при подготовке нового законодательного акта.

Люди в материале: Ольга Чуприс
 
 
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Новости Беларуси. Исключить карательный уклон. 27 декабря в Администрации Президента состоялось заседание межведомственной экспертной группы по...
 
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