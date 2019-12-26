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ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров
27.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Государственная автоинспекция планирует отказаться от использования ручных радаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после
Юрий Караев рассказал, что в Беларуси уже ограничили использование мобильных камер фотофиксации. Этому решению уже две недели, пока оно не привело к всплеску нарушений скоростного режима, заметил министр.
"Были жалобы на тех сотрудников
Он также рассказал о нареканиях на мобильные датчики, которые устанавливает оператор "Безопасные дороги Беларуси". Многие граждане высказывали мнения, что такие камеры используют специально ради денег, ведь часто их можно обнаружить в таких местах, где из-за дорожных условий не нарушить скоростной режим невозможно. Либо на это влияет неудачное расположение ограничивающих скорость дорожных знаков. В таких случаях действительно "безопасностью не пахнет", отметил министр.
"Поэтому по всей республике проводится ревизия мест, где устанавливаются мобильные датчики. Конечно, они должны выставляться по согласованию с начальниками Госавтоинспекции, которые анализируют аварийность. Во главу угла должны быть поставлены безопасность и удобство граждан", - подчеркнул Юрий Караев.
В то же время он обратил внимание, что эти послабления ни в коем случае не отменят профилактическую работу с лихачами, пока прорабатываются различные технические решения. "Ориентироваться, конечно же, надо на законопослушных гражданах и помнить о том, что мы не должны идти на поводу у системных нарушителей. В республике их совсем небольшой процент, и они набирают основную долю правонарушений: у каждого за год их может быть по 15-18, - добавил министр. - Мы должны максимально облегчить жизнь законопослушных граждан, но бросаться из крайности в крайность не надо".
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Государственная автоинспекция планирует отказаться от использования ручных радаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев...
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