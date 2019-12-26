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ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров

27.12.2019 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государственная автоинспекция планирует отказаться от использования ручных радаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев после заседания межведомственной экспертной группы по совершенствованию законодательства об административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

ГАИ планирует отказаться от использования ручных радаров

Юрий Караев рассказал, что в Беларуси уже ограничили использование мобильных камер фотофиксации. Этому решению уже две недели, пока оно не привело к всплеску нарушений скоростного режима, заметил министр.

"Были жалобы на тех сотрудников ГАИ, которые останавливали и показывали: "Ты ехал 80 км/ч". А вдруг прибор не проверенный или старый. У граждан возникало иногда сомнение. И было такое количество жалоб, что мы решили отменить мобильные радары. У нас хватает стационарных, - пояснил Юрий Караев. - Может, отойдем вообще от этих мобильных радаров, которые инспекторы ГАИ носят с собой".

Он также рассказал о нареканиях на мобильные датчики, которые устанавливает оператор "Безопасные дороги Беларуси". Многие граждане высказывали мнения, что такие камеры используют специально ради денег, ведь часто их можно обнаружить в таких местах, где из-за дорожных условий не нарушить скоростной режим невозможно. Либо на это влияет неудачное расположение ограничивающих скорость дорожных знаков. В таких случаях действительно "безопасностью не пахнет", отметил министр.

"Поэтому по всей республике проводится ревизия мест, где устанавливаются мобильные датчики. Конечно, они должны выставляться по согласованию с начальниками Госавтоинспекции, которые анализируют аварийность. Во главу угла должны быть поставлены безопасность и удобство граждан", - подчеркнул Юрий Караев.

В то же время он обратил внимание, что эти послабления ни в коем случае не отменят профилактическую работу с лихачами, пока прорабатываются различные технические решения. "Ориентироваться, конечно же, надо на законопослушных гражданах и помнить о том, что мы не должны идти на поводу у системных нарушителей. В республике их совсем небольшой процент, и они набирают основную долю правонарушений: у каждого за год их может быть по 15-18, - добавил министр. - Мы должны максимально облегчить жизнь законопослушных граждан, но бросаться из крайности в крайность не надо".

 
 
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  Государственная автоинспекция планирует отказаться от использования ручных радаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр внутренних дел Юрий Караев...
 
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