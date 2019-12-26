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Ибрагимович вернулся в «Милан»
Источник материала: Tut.by
Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». 38-летний швед подписал контракт до конца сезона.
Ибрагимович последнее время выступал в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлэкси». Ранее, помимо «Милана», он защищал цвета «Мальме», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Контракт Златана с «Миланом» подразумевает возможность продления еще на год.
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Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». 38-летний форвард заключил с «россонери» контракт до июня 2020 года с опцией продления на сезон.
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