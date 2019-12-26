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Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых

27.12.2019 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Русская православная церковь изменила правила крещения детей. Теперь при этом таинстве можно выбирать имена святых других православных церквей мира или созвучные им имена: к примеру, Иоанн – Джон, Иоанна – Жанна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых

Такое решение принял Священный Синод. Дело в том, что в соответствии с каноническим правом имя при крещении младенца в православии давалось по Святцам – каждый день года посвящен каким-нибудь святым, соответственно выбирали имя при принятии таинства крещения. Теперь Синод исключил ограничения по именам.

Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых

В случае, если принять крещение хочет взрослый человек, но его имя не имеет аналога в православном календаре, он сам может выбрать себе крестильное имя в месяцеслове, при этом «желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

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Новости России. Русская православная церковь изменила правила крещения детей. Теперь при этом таинстве можно выбирать имена святых других православных церквей...
 
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