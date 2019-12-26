ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

27.12.2019 21:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки. Уже 28 декабря биатлонисты отправятся на сбор в Австрию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

А 27-го числа ребята получили официальную спортивную форму, в которой представят нашу страну на турнире в Лозанне. Основной цвет костюмов – синий, верхняя одежда – белая. Дизайн формы разрабатывали специально для юношеской команды.

У биатлонистов самое большое представительство в белорусской сборной – шесть человек (три девушки и три юноши).

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Юлия Ковалевская, спортсменка юношеской сборной Беларуси по биатлону:
Эта форма на самом деле очень красивая, цвет интересный, комфортная, очень удобно себя чувствуешь в ней. Настрой, конечно же, боевой. Будем показывать все, на что мы готовы и будем бороться за самые высокие места.

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Андрей Гаврош, спортсмен юношеской сборной Беларуси по биатлону:
К этому старту я шел как никогда раньше. Я вкатывался и в России, и в Австрии, так что буду показывать свой максимум и стараться поднимать Беларусь на новый уровень.

«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне

Беларусь на третьих юношеских Олимпийских играх будет представлена в пяти дисциплинах: биатлон, горные лыжи, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. В составе сборной 19 человек. Официальная церемония открытия соревнований 9 января.

Люди в материале: Юлия Ковалевская, Андрей Гаврош
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки....
 
Новости дня
Новости разные
 
Русская православная церковь разрешила давать детям при крещении иностранные имена святых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика