|
«Цвет интересный». Биатлонисты показали форму, в которой выступят на юношеской Олимпиаде в Лозанне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки. Уже 28 декабря биатлонисты отправятся на сбор в Австрию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
А 27-го числа ребята получили официальную спортивную форму, в которой представят нашу страну на турнире в Лозанне. Основной цвет костюмов – синий, верхняя одежда – белая. Дизайн формы разрабатывали специально для юношеской команды.
У биатлонистов самое большое представительство в белорусской сборной – шесть человек (три девушки и три юноши).
Юлия Ковалевская, спортсменка юношеской сборной Беларуси по биатлону:
Андрей Гаврош, спортсмен юношеской сборной Беларуси по биатлону:
Беларусь на третьих юношеских Олимпийских играх будет представлена в пяти дисциплинах: биатлон, горные лыжи, хоккей, конькобежный и лыжный спорт. В составе сборной 19 человек. Официальная церемония открытия соревнований 9 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до старта третьих зимних юношеских Олимпийских игр. Спортсмены белорусской сборной на финишной прямой подготовки....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)