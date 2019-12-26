«Наши дети»: депутат поздравила семью Шаматульских

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Не осталась в стороне от благотворительной акции «Наши дети», которая в предновогодние дни набирает размах не только в республике, но и в Ганцевичском районе, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Людмила Жолнерчик.





27 декабря она посетила Дом семейного типа в Огаревичах, приёмной мамой в котором работает Наталья Шаматульская.

В подарок детям Людмила Николаевна привезла альбомы для рисования, карандаши, фломастеры, книги, средства личной гигиены и сладости.













Наталье Владимировне депутат преподнесла в подарок книгу с удивительными кулинарными рецептами.





Хозяйка дома, её ребятишки и гости долго сидели за чашкой чая. Они говорили о воспитании, Наталья Владимировна рассказала о своих взрослых воспитанниках, отношении к детям людей, власти и огромной помощи с их стороны.









Текст и фото Галины ПУПАЧ.

(Visited 12 times, 12 visits today)