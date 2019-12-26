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Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

27.12.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

Фонтан на центральной площади города засверкал яркими огнями праздничной гирлянды. Еще здесь организуют площадку для массовых гуляний. Кроме того, в городе появилось еще несколько ярких мест.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

Александр Жук, директор УП «Несвижское ЖКХ»:
Вторая фан-зона – это Ратушная площадь, где установлена наша главная елка, карета с оленем и елочкой, где сейчас много молодежи фотографируется. На столбах везде сделана иллюминация.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

Также к праздникам украсили набережную Бернардинского пруда: там установили сразу 11 новогодних красавиц. На праздничный декор потратили около 25 тысяч рублей.

Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж

Люди в материале: Александр Жук
 
 
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Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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