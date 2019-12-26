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Новогодний фонтан и сани с оленем. Как к Новому году украсили Несвиж
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Фонтан на центральной площади города засверкал яркими огнями праздничной гирлянды. Еще здесь организуют площадку для массовых гуляний. Кроме того, в городе появилось еще несколько ярких мест.
Александр Жук, директор УП «Несвижское ЖКХ»:
Также к праздникам украсили набережную Бернардинского пруда: там установили сразу 11 новогодних красавиц. На праздничный декор потратили около 25 тысяч рублей.
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Новости Беларуси. Несвиж сказочный. Один из главных исторических центров Минской области украсили новогодние инсталляции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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