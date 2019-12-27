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28-летний пьяный минчанин угнал автомобиль у друга и попал в ДТП
Источник материала: Tut.by
Освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе задержанного минчанина содержание паров этилового спирта составило 2,5 промилле. Об этом
Жители столичной многоэтажки сообщили на спецлинию «102», что водитель Volkswagen Polo врезался в припаркованный вдоль дороги автомобиль и пытается скрыться. Водителя задержали. Им оказался ранее судимый за кражи 28-летний минчанин. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что у него в выдыхаемом воздухе содержание паров этилового спирта составило 2,5 промилле.
Парень пояснил, что накануне вечером он находился в гостях у 31-летнего товарища, с которым распивал спиртные напитки. После того как приятель уснул, он нашел лежащие без присмотра ключи от автомобиля, взял их, поехал кататься и врезался в припаркованную машину.
Автомобиль вернули владельцу, а материалы проверки отправили в Следственный комитет.
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Освидетельствование показало, что в выдыхаемом воздухе задержанного минчанина содержание паров этилового спирта составило 2,5 промилле.
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